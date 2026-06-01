Fuerzas de Israel y Rusia añadidas por las Naciones Unidas a la lista negra de violencia sexual.

Fuerzas de Israel y Rusia añadidas por las Naciones Unidas a la...

La Organización de las Naciones Unidas ha incluido a las fuerzas israelíes y rusas en su lista negra anual de partes sospechosas de manera creíble de cometer violencia sexual relacionada con conflictos, colocando a ambos países junto a docenas de gobiernos y grupos armados acusados de utilizar violaciones y otras formas de violencia sexual durante conflictos armados.

La designación apareció en el informe del secretario general de la ONU de 2026 sobre violencia sexual relacionada con conflictos, que documenta denuncias verificadas de violación, tortura sexual, desnudez forzada, violencia genital y otros abusos cometidos en zonas de conflicto en todo el mundo.

El informe añadió por primera vez a las fuerzas israelíes y rusas a la lista negra, citando denuncias verificadas relacionadas con las guerras en Palestina y Ucrania.

La lista negra identifica a las partes que la ONU ha determinado que son sospechosas de manera creíble de patrones de violencia sexual relacionada con conflictos. Su inclusión no crea responsabilidad penal ni activa automáticamente sanciones, aunque conlleva consecuencias diplomáticas y reputacionales significativas y sujeta a las partes listadas a requisitos incrementados de monitoreo e informes por parte de la ONU.

Por Qué Se Agregó a Israel



La ONU verificó múltiples incidentes de violencia sexual relacionada con conflictos contra palestinos entre 2023 y 2025 como razón para la inclusión de Israel, según el informe.

El informe documentó denuncias que incluyen violación, violación en grupo, tortura sexual, violencia genital, desnudez forzada, amenazas de violación y registros corporales invasivos. Los investigadores de la ONU afirmaron que los casos verificados probablemente representan solo una parte de los incidentes reales debido a las restricciones de acceso a Palestina y ciertas instalaciones de detención.

El informe atribuyó las denuncias a personal de las Fuerzas de Defensa de Israel, el Servicio de Prisiones de Israel y unidades policiales israelíes. Algunos incidentes verificados involucraron detenidos presuntamente sometidos a violencia sexual durante la detención e interrogatorio, según la ONU.

Los hallazgos se basan en un informe de marzo de 2025 de la Comisión Independiente de Investigación Internacional de la ONU, que concluyó que las prácticas de detención israelíes implicaban violencia sexual generalizada y basada en género contra los palestinos, encontrando que algunos abusos parecían ser utilizados como métodos de coerción, castigo e intimidación.

Los funcionarios israelíes rechazaron los hallazgos. Danny Danon, el Embajador de Israel ante las Naciones Unidas, argumentó que colocar a las fuerzas israelíes en la misma lista que Hamas representaba un fracaso moral por parte de la organización.

Por Qué Se Agregó a Rusia



El informe también añadió a las fuerzas armadas rusas y servicios de seguridad a la lista negra por violencia sexual relacionada con conflictos cometida durante la guerra en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022 y se ha prolongado como un estancamiento relativo desde entonces.

Según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania, los investigadores verificaron 310 casos de violencia sexual relacionada con conflictos atribuidos al personal ruso. El informe documentó denuncias que incluyeron violación, violación en grupo, mutilación genital, descargas eléctricas dirigidas a genitales y otras formas de tortura cometidas contra prisioneros de guerra y civiles detenidos.

La ONU informó que las víctimas verificadas incluyeron 280 hombres, 26 mujeres y cuatro niñas. Muchos casos documentados involucraron a detenidos en áreas ocupadas por las fuerzas rusas o individuos detenidos en instalaciones de detención rusas.

Rusia ha negado repetidamente las acusaciones de que sus fuerzas participan en crímenes de guerra sistemáticos o violencia sexual en Ucrania.

Quién Más Aparece en la Lista



El informe del secretario general identifica a 77 partes gubernamentales y no gubernamentales sospechosas de manera creíble de cometer patrones de violencia sexual relacionada con conflictos.

La lista incluye a Hamas, que la ONU añadió anteriormente después de determinar que existían motivos razonables para creer que ocurrió violencia sexual relacionada con conflictos durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel, y durante el cautiverio de algunos rehenes en Gaza.

Otras partes listadas incluyen a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, numerosos grupos armados operando en la República Democrática del Congo, facciones armadas en Sudán del Sur, Al-Shabaab en Somalia y múltiples grupos armados operando en Myanmar y la República Centroafricana.

El informe señala que se registraron casi 10,000 casos de violencia sexual relacionada con conflictos en todo el mundo en 2025, más del doble del número documentado el año anterior. Funcionarios de la ONU advirtieron que el número real probablemente sea mucho más alto ya que muchas víctimas nunca reportan violencia sexual o carecen de acceso a mecanismos de investigación capaces de documentar abusos.