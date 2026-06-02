Pan de horno ajeno.

La lengua materna es la mayor zona de confort, incomparable con cualquier otra intimidad, en la que nos sentimos más cómodos y seguros con otros que comparten y enriquecen nuestro código único y especial. El lenguaje es también una construcción reflejada en los sistemas inventados por los seres humanos para ordenar una realidad tanto física como cósmica.

Poéticamente hablando, cada idioma es un hogar donde se esconden cosas sorprendentes y fascinantes. Es al mismo tiempo un universo en sí mismo, en el sentido de perdurar a través de las épocas y generaciones, al mismo tiempo que expande continuamente sus límites. Esto es lo que Wittgenstein estaba hablando al afirmar que “los límites de mi idioma son los límites de mi mundo”.

La música me llevó de vuelta al universo georgiano, haciendo que me detenga en el centro de la plaza principal de Cracovia cierto atardecer de agosto a fines de los años 90. Dos chicos, uno más oscuro con cabello rizado y unos cejos al estilo de Władysław Press, y el otro alto y rubio, mezclaron sus voces en una armonía extraordinaria y envolvente. Me quedé asombrada, incapaz de reconocer algo en esa polifonía y sonido que no había escuchado antes.

Solo con el tiempo me di cuenta de cuánta razón tenía al no poder asociar el idioma georgiano a ningún círculo cultural-lingüístico conocido por mí. La razón es simple: ese círculo no existe. El georgiano y sus versiones más arcaicas, es decir, todos los idiomas cartvelianos (de “Kartveli”, como se llaman a sí mismos los georgianos), forman un grupo lingüístico distinto. Por otro lado, tal vez cuando logremos liberar nuestra lengua polaca de ese colonialismo toponímico y, en lugar de hablar de Georgia y georgianos, comencemos a hablar de Kartvelos y Kartvelia, como lo hizo Julian Tuwim al traducir con la ayuda de un amigo georgiano la entrada al poema épico del siglo XII de Shota Rustaveli “Caballero en la piel de tigre”.

Los idiomas cartvelianos, que además del georgiano también incluyen los idiomas suanos, megrelianos y lazos, no están relacionados con ningún otro idioma vivo o muerto. En comparación, la familia indoeuropea, a la que también pertenecen quince idiomas eslavos, incluye un total de cuatrocientos cincuenta idiomas hablados por tres mil millones de personas. Por lo tanto, los georgianos tienen todo el derecho a sentirse tan excepcionales como Maniek, el mamut de la popular caricatura.

Como resultado, me encontré fascinada por la profunda conexión entre el idioma y la forma en que percibimos el mundo, un fenómeno descrito por el antropólogo y lingüista estadounidense Benjamin Lee Whorf. Su hipótesis, conocida como la hipótesis Sapir-Whorf, postula que el pensamiento humano está condicionado por el idioma que se utiliza. Según esta teoría, es el idioma el que determina la forma de nuestros pensamientos y sus estructuras características sirven de plantilla para nuestra vida mental: siempre pensamos “dentro” de un idioma particular.

De acuerdo con esta hipótesis, el idioma afecta nuestra percepción y experiencia, ya que determina lo que vemos proyectando sobre el mundo externo las peculiaridades del lenguaje que empleamos. Conociendo la gramática y la etimología del idioma georgiano, así como experimentando la especificidad cultural de las personas que lo hablan, he tenido la oportunidad de confirmar la veracidad de esta teoría en numerosas ocasiones. Este enfoque también me resulta cercano como traductora literaria y persona que se mueve constantemente entre idiomas y los mundos creados dentro de ellos, ya que el proceso de análisis, deconstrucción del original y reconstrucción en el idioma de destino, es siempre una pregunta sobre la fidelidad a estas plantillas y todas sus implicaciones del otro lado.

Es difícil describir estos fenómenos en relación con el idioma georgiano debido, entre otras cosas, a la falta de literatura especializada. En Polonia se ha escrito muy poco o casi nada sobre la gramática de las lenguas cartvelianas, por lo que es necesario recurrir a conceptos utilizados en latín o inglés y crear los propios. Habrá tiempo para una investigación adecuada en este tema, pero por ahora vamos a centrarnos en una colección de fenómenos particulares, rarezas y curiosidades desde lo más profundo de la lengua y el alma georgianas.