Knicks roban el Juego 1! Principales conclusiones y lo que…

Las Finales de la NBA 2026 finalmente están aquí, ya que solo quedan dos equipos en el campo de playoffs, luchando por una oportunidad de levantar el Trofeo Larry O’Brien. Los New York Knicks barrieron a los Cleveland Cavaliers en las finales de la Conferencia del Este para llegar a la ronda final del campeonato por primera vez desde 1999. Intentarán poner fin a una sequía de décadas, ya que no han ganado una serie de Finales de la NBA desde 1973. Los San Antonio Spurs, en las finales por primera vez desde 2014, intentarán apoyarse en su estrella ascendente Victor Wembanyama y un grupo de jóvenes jugadores. Vienen de una serie controvertida de siete partidos en las finales de la Conferencia Oeste contra los campeones defensores, el Oklahoma City Thunder. Después de cada juego, nuestros informantes de la NBA analizarán las mayores lecciones aprendidas para ambos equipos, las reacciones exageradas a tener en cuenta y qué mirar a medida que continúa la serie. Más información: Horarios y resultados | Guías de temporada baja. Grandes lecciones aprendidas para los Spurs: San Antonio perdió su dominio sobre la noche de apertura de las Finales, cayendo por primera vez en el Juego 1 después de tener un récord de 6-0 en este juego en la historia. Los bases de los Spurs, Stephon Castle, De’Aaron Fox y Dylan Harper, lucharon fuertemente contra Jalen Brunson, quien anotó 19 de sus 30 puntos en la segunda mitad. Aunque Wembanyama es considerado posiblemente el defensor más impactante de la liga, los visitantes destruyeron a los Spurs en la pintura, superando al equipo local 50-42 en esa área. Grandes lecciones aprendidas para los Knicks: Este equipo no pareció impresionado por la atmósfera ni el espectro de Wembanyama. Aunque Nueva York estuvo al frente solo durante 19 minutos y 31 segundos del tiempo de juego, el protagonismo de Brunson en el cuarto período fue la fórmula ganadora. Realizó 30 tiros en total para 30 puntos, con nueve intentos en el cuarto período. Una vez que Nueva York cerró el tiro de 3 puntos de los Spurs, parecía solo cuestión de tiempo antes de que los Knicks tomaran el control firme y se establecieran en la serie. Una fórmula familiar: Towns al principio, Brunson al final. Reacción exagerada del Juego 1: Los Knicks son ahora los favoritos. Veredicto: Reacción exagerada. Sí, los Knicks han arrebatado la cancha local a San Antonio, y Wembanyama ciertamente parecía tener una energía agotada por la agotadora serie de siete juegos con el Thunder. Pero Brunson, aunque hizo algunos tiros notables, fue extremadamente ineficiente. San Antonio dejó mucho en la mesa, y ya hemos visto a los Spurs ganar dos juegos en Oklahoma City. Lo que no es una exageración, ¿sin embargo? Esta serie va a seis juegos, al menos. Estadística a tener en cuenta: Brunson también registró su 38vo juego de playoffs con 25 puntos con los Knicks, el segundo más en la historia de la franquicia, detrás solo de Patrick Ewing (43). Los Knicks tienen un récord de 6-0 en esta postemporada cuando Brunson anota más de 30 puntos. Qué mirar en el Juego 2: Juego 2: Nueva York en San Antonio (viernes, 8:30 p.m. ET, ABC). Los Spurs desperdiciaron una ventaja de 14 puntos frente a una excepcional multitud local porque su ofensiva se desplomó en la segunda mitad una vez que los Knicks apretaron su defensa en transición. Wembanyama podría haber jugado un partido más contundente, pero los Spurs terminaron con su total de puntuación más bajo de esta postemporada porque no pudieron encontrar a nadie además de Julian Champagnie capaz de acertar de manera consistente los triples. Champagnie mantuvo su buen tiro desde el final de las finales de conferencia al encestar cinco intentos de tres puntos, pero el resto de la rotación de San Antonio combinó un tiro de 6 de 33 (18.2%) desde el exterior. Los Spurs entraron en las Finales clasificados cuartos en eficiencia de triples en los playoffs, por lo que deberían esperar que Wembanyama, Fox, Devin Vassell y Castle muestren una mejora en el Juego 2 y más allá.