La visión de The Guardian sobre los derechos de los trabajadores migrantes: una victoria en el tribunal ha arrojado luz sobre un sistema roto.

El riesgo de maltrato para los trabajadores extranjeros reclutados para trabajos en el Reino Unido con visas de salud y atención está bien establecido. Los ejemplos van desde las exorbitantes tarifas de agentes y los salarios ilegalmente bajos hasta condiciones similares a la esclavitud por deudas, con retención de pasaportes y salarios. Pero se cree que la victoria de Shabin Shaji en el tribunal laboral sobre Swan Care Solutions Ltd es la primera vez que un individuo ha logrado obligar a una empresa a entregar salarios no pagados. Su victoria debería dar esperanza a otros en situaciones similares. También es una ilustración escalofriante de cómo los trabajadores migrantes pueden quedar atrapados en un sistema desequilibrado en el que tienen muy pocos derechos.

Desde 2025, la elegibilidad para las visas de salud y atención se ha restringido a médicos, enfermeras y otros profesionales. Pero se emitieron alrededor de 160,000 visas del tipo utilizadas por el Sr. Shaji entre 2021 y 2025, y el sector sigue dependiendo en gran medida de estos trabajadores, al menos una cuarta parte de los cuales provienen de India. En 2024, The Guardian descubrió docenas de casos de personas que pagaron grandes sumas a agentes, solo para terminar en la pobreza sin un trabajo adecuado o acceso a beneficios. Dos años después, y a pesar de las reglas más estrictas, continúan surgiendo nuevos casos.

Algunos de los abusos más flagrantes se han reducido. En el primer trimestre de este año, se suspendieron o revocaron un récord de 3,200 licencias de empleadores. Pero organizaciones benéficas como el Work Rights Centre tienen razón al destacar la falta de multas u otros disuasivos para la contratación deshonesta, y la ausencia de reparación para las personas cuyas vidas han sido trastornadas por la decisión de reubicarse. Dado que las reglas de visa les permiten trabajar hasta 20 horas a la semana para empresas distintas de su patrocinador, algunos trabajadores se ganan la vida como parte de una fuerza laboral casual y a tiempo parcial en lugar del empleo a tiempo completo que se les había prometido.

El doble aumento a seis meses del período durante el cual una persona puede presentar una reclamación ante un tribunal les dará a más trabajadores la oportunidad de responsabilizar a los empleadores. Pero en lugar de proteger a los trabajadores migrantes, los ministros han optado por una política impulsada por la presión para reducir la inmigración. Y las propuestas para restringir el reasentamiento ponen en riesgo que los trabajadores sean vulnerables de nuevas maneras. Reglas más estrictas sobre visas de cónyuge obligarán a algunos a elegir entre sus trabajos y su vida familiar, ya que se les dice a los dependientes que abandonen el Reino Unido. El presupuesto de la comisionada contra la esclavitud, Eleanor Lyons, también ha sido recortado, a pesar del aumento en el número de posibles víctimas referidas para recibir apoyo.

El Sr. Shaji ha demostrado que los empleadores no pueden maltratar a los trabajadores migrantes impunemente. Pero no debería depender de los individuos erradicar prácticas ilegales. Los ministros deben seguir adelante con garantías más sólidas, que podrían implicar visas vinculadas a un sector en lugar de un solo empleador. Los trabajadores migrantes hacen una enorme contribución al sector de atención del Reino Unido. Las políticas que afectan a ellos deben reflejar esto.