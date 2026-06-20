Copa del Mundo 2026 en vivo: Países Bajos vs Suecia equipos confirmados y alineaciones completas para un fascinante enfrentamiento del Grupo F.

Los Países Bajos buscarán su primera victoria en la Copa del Mundo de este año, pero en su camino se encuentra un equipo de Suecia lleno de confianza después de aplastar a Túnez en Monterrey.

A pesar del aire acondicionado dentro del Estadio de Houston, las cosas se calentarán para los Oranje después de un empate con un animado equipo de Japón en su primer partido.

Esto significa que cualquier resultado que no sea una victoria casi sin duda requeriría que los hombres de Ronald Koeman derroten a Túnez en su último partido para tener alguna posibilidad de evitar una eliminación en la primera ronda.

Para Suecia y el jefe Graham Potter, parece que han encontrado su ritmo en el momento adecuado, produciendo una impresionante paliza de 5-1 a sus oponentes norteafricanos, con los delanteros estrella Alexander Isak y Viktor Gyokeres ambos en la lista de goleadores.

Evitar la derrota probablemente sería suficiente para asegurar el avance de los escandinavos a los últimos 32, no es tarea fácil en un grupo complicado.

Noticias del equipo de los Países Bajos El defensor Jan Paul van Hecke ha sido declarado apto después de sufrir un ojo morado en el juego contra Japón y comienza junto al capitán Virgil van Dijk.

El único cambio en el equipo que comenzó ese juego es en la parte alta del ataque, con el goleador Crysencio Summerville reemplazado por el delantero del Sunderland Brian Brobbey.

En el XI de los Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Gakpo, Brobbey, Malen.

Noticias del equipo de Suecia Suecia salió ilesa de su primer partido y Potter, quizás no sorprendentemente, nombra un XI titular sin cambios.

Isak y Gyokeres esperan sumar a su cuenta goles junto a Yasin Ayari, quien anotó dos goles desde el centro del campo contra Túnez.

En el XI de Suecia: Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelof, Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson, Isak, Gyokeres.

Dónde ver Países Bajos vs. Suecia: TV y transmisiones en línea El partido del sábado comienza a las 6 pm hora del Reino Unido. En el Reino Unido, la cobertura en vivo es por BBC One.

La transmisión en una amplia gama de dispositivos está disponible a través de la aplicación BBC iPlayer y el sitio web de BBC Sport.

Estadísticas para Países Bajos vs. Suecia – Los Países Bajos no han perdido ninguno de los últimos 13 partidos de la Copa del Mundo (en tiempo normal), la racha invicta más larga de cualquier equipo en la historia del torneo, junto con Brasil entre 1958 y 1966. – Su última derrota en tiempo normal fue en la final de la Copa del Mundo de 2010 contra España. – Los cinco goles de Suecia contra Túnez en su primer partido ya igualaron su total de goles en toda la fase de grupos en la Copa del Mundo de 2018, y solo han anotado más goles en la fase de grupos en una de sus seis ediciones anteriores del torneo (seis en 1994). – Suecia ha ganado uno de sus últimos siete encuentros con los Países Bajos.