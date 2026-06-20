Conflicto estalla en Líbano entre Israel y Hezbollah, pocas horas después de que ambos lados llegaran a una tregua crítica.

Horas después de que ambas partes acordaran detener los combates, Israel y Hezbollah intercambiaron ataques en Líbano el sábado, amenazando con poner en peligro un frágil acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El grupo terrorista lanzó “algunos 50 proyectiles contra las tropas israelíes” durante la noche, lo que provocó los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel a lo que un oficial describió como “objetivos de Hezbollah”.

Un soldado de las FDI fue asesinado y otros 13 resultaron heridos por el grupo terrorista en la villa de Kfar Tebnit, en la zona de Nabatieh, según informó el ejército israelí.

“Hezbollah rompió el alto el fuego, no Israel”, escribió el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, el sábado. “Los terroristas mienten. Hezbollah es una organización terrorista. Hezbollah miente. Irán está utilizando a sus aliados para obtener concesiones. Ese es el modus operandi del régimen asesino en Teherán”.

Las FDI llevaron a cabo una ola de ataques de represalia que causaron la muerte de al menos 27 personas, según funcionarios libaneses citados por el Times of Israel.

Hezbollah negó que haya sido el primero en atacar, afirmando que había “cumplido con el alto el fuego” desde que el cese al fuego con Israel, mediado por Estados Unidos y Qatar, entró en vigor el viernes por la tarde a las 4 p. m., hora local.

El grupo terrorista, con base en el sur del Líbano, dijo que sus combatientes se enfrentaron a las tropas de las FDI que intentaban avanzar en territorio libanés.

“No toleraremos ningún intento del enemigo de tomar tierras y expandir su ocupación”, dijo Hezbollah en un comunicado el sábado.

“La continuación de los brutales ataques israelíes tiene como objetivo obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en Líbano”, dijo el ejército libanés sobre las acciones de Israel que han causado una crítica sin precedentes al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por parte del presidente Trump.

“No estoy contento con la forma en que Israel ha manejado la situación con Líbano y Hezbollah”, dijo el presidente a los reporteros al margen de la cumbre del G7 a principios de esta semana.

“Irán lucha contra Hezbollah desde hace mucho tiempo y muchas personas están siendo asesinadas”, dijo Trump. “No es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que buscan a alguien”. También advirtió al primer ministro israelí que “debe ser más responsable con respecto a Líbano” y le instó a aceptar el alto el fuego del viernes.

Bajo presión de la administración Trump, el ministro de Defensa de Israel y Netanyahu instruyeron a las FDI a “mantener sus fuego” en Líbano el sábado, informó Channel 12 news.

La intensa lucha amenaza con deshacer el frágil memorando de entendimiento firmado esta semana entre Estados Unidos e Irán, el cual depende de que las hostilidades en Líbano terminen.

En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció el sábado que cerraría el Estrecho de Ormuz, después de acordar reabrirlo como parte del acuerdo con Estados Unidos, culpando a los ataques israelíes contra Hezbollah.

“Irán no controla el Estrecho de Ormuz”, dijo el portavoz del CENTCOM, el Capitán de Navío Tim Hawkins.

Estados Unidos negó que el estrecho hubiera sido cerrado, con el Comando Central de Estados Unidos publicando que 55 buques comerciales habían pasado por la vía navegación el sábado.

Con Información de Post Wires.