Rugby de Irlanda: Capitán Caelan Doris descartado de las pruebas de verano.

El capitán de Irlanda, Caelan Doris, se perderá los partidos del Campeonato de Naciones de julio contra Australia, Japón y Nueva Zelanda debido a una lesión en el pie. El flanker Doris tuvo que retirarse en las primeras etapas de la victoria del United Rugby Championship de Leinster sobre los Bulls en Croke Park el viernes.

El ala de Leinster, Tommy O’Brien, también ha sido descartado para los tres partidos de verano debido a una lesión en la ingle. Los hermanos Ward de Ulster han sido convocados en lugar de la pareja lesionada, mientras que el hooker Dan Sheehan será el capitán de Irlanda en ausencia de Doris.

El equipo de Andy Farrell viajará a Sydney el lunes para el partido de apertura del Campeonato de Naciones contra Australia el 4 de julio. Luego, Irlanda se enfrentará a Japón el 11 de julio y a Nueva Zelanda en Eden Park la semana siguiente en los otros partidos de verano.

La pérdida tanto de Doris como de O’Brien es un golpe para Farrell, que también está sin el medio meldeador Jack Crowley y el pilar clave Andrew Porter. Doris se retiró cojeando en el séptimo minuto del partido pero regresó para levantar el trofeo de la URC y unirse a las celebraciones con sus compañeros de equipo al final del partido.

Hablando después del partido, dijo que se haría revisar la lesión, pero es lo suficientemente grave como para dejarlo fuera de los tres partidos de verano. O’Brien, quien anotó el primer try en la derrota de Leinster en la final de la Copa de Campeones de Investec ante Burdeos, tuvo otra campaña impresionante pero también tuvo que retirarse contra los Bulls por un problema en la ingle.

Los hermanos Ward han sido recompensados por una campaña impresionante con Ulster, que ahora tiene 10 jugadores en el equipo de Irlanda después de una campaña mucho mejor. El ala Zac, de 27 años, jugó anteriormente para Irlanda en Rugby Sevens y ha participado en cuatro partidos con Emerging Ireland e Irlanda ‘A’.

El flanker Bryn, de 21 años, tuvo una temporada de avance con Ulster y jugó un papel clave en la final de la Challenge Cup del equipo de Richie Murphy, y también fue entrenador para el Seis Naciones.