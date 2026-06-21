Dalot: Portugal esperaba críticas a Ronaldo en la Copa del Mundo

El defensor Diogo Dalot salió en defensa de Cristiano Ronaldo al explicar que su equipo estaba bien preparado para las críticas al capitán de Portugal en la Copa del Mundo.

Portugal comenzó su campaña en el Grupo K con un empate 1-1 contra la República Democrática del Congo en el Estadio de Houston, con Yoane Wissa cancelando el gol inicial de Joao Neves a los seis minutos.

Ronaldo jugó todo el partido pero tuvo dificultades para hacer un impacto, sin poder acertar a la portería con ninguno de sus tres tiros. Ahora lleva 10 partidos consecutivos sin marcar un gol en los grandes torneos para Portugal (Copa del Mundo/EUROs), la racha más larga de su carrera internacional.

El último gol de Ronaldo en cualquiera de las dos competiciones fue contra Ghana en la Jornada 1 de la Copa del Mundo 2022, y ha sido criticado por sus actuaciones a nivel internacional.

Pero Dalot defendió al jugador de 41 años a pesar de sus recientes dificultades, diciendo: “Es muy simple. En el vestuario, en nuestro estadio, tuvimos la oportunidad antes de llegar a la Copa del Mundo de tener una conversación detallada sobre esto. Fue casi como si hubiéramos anticipado que esto iba a suceder.

Por supuesto, cuando tienes una plantilla como esta, especialmente con un jugador como Cristiano, tenemos que estar preparados, un poco más de lo habitual. El hecho de que tuviéramos esa conversación previa al Mundial para prepararnos para estos momentos significó que cuando realmente sucedió, pudimos enviar el mensaje de que el grupo es inquebrantable, sabíamos que esto iba a suceder.

Sabíamos que íbamos a enfrentar dificultades y críticas. A veces injustas, a veces falsas, y a menudo exageradas.”

La sequía goleadora de Ronaldo en los grandes torneos lo ha llevado a intentar 33 tiros y acumular un total de goles esperados (xG) de 4.5 en esos 10 partidos. De hecho, excluyendo los penaltis, Ronaldo ha pasado 13 partidos sin marcar en los grandes torneos, disparando 42 tiros no penales que valen 4.5 xG no penales en esas salidas.

La campaña de la Copa del Mundo de Portugal continúa el martes contra los debutantes en el torneo Uzbekistán, que fueron derrotados 3-1 por Colombia en su primer partido de grupo. Será el primer encuentro entre las dos naciones, aunque Portugal no ha ganado en sus dos últimos partidos de la Copa del Mundo contra equipos de la confederación AFC.

Sin embargo, Dalot respalda a Ronaldo para recuperarse contra el equipo de Fabio Cannavaro mientras continúan su búsqueda del primer título de la Copa del Mundo. “Todos ya saben cómo maneja las críticas Cristiano. Tiene más de 20 años de experiencia con la selección nacional”, agregó Dalot.

“Creo que lo que transmite al equipo, esa confianza, esas críticas son solo parte del juego, especialmente dada la calidad con la que somos capaces de jugar, estando en una de las competencias más grandes, si no la más grande, del mundo. La confianza que nos infunde, y nosotros en él, siempre ha sido la misma y siempre lo será.

Mientras represente a la selección nacional, creo que siempre tendrá esa habilidad y estará siempre listo para jugar.”