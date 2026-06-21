GM, Ford carrera por un lugar en el auge militar industrial.

Detroit está dando pasos hacia la recuperación de su papel una vez prolífico en apoyo al ejército de los Estados Unidos, ya que el presidente Donald Trump solicita más armas y más fábricas para construirlas.

Múltiples guerras y el sueño de Trump de un renacimiento manufacturero están impulsando la demanda de la industria de defensa de EE. UU. y los contratistas. Conocida como el Arsenal de la Democracia por la construcción de armas y vehículos militarizados durante la Segunda Guerra Mundial, Detroit y los fabricantes de automóviles Ford Motor Co. y General Motors Co. están emergiendo una vez más como posibles potencias de defensa.

Esto no sería la primera vez. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, la administración Roosevelt presionó a los fabricantes de automóviles de Detroit para convertir la capacidad de las plantas en la producción de material de guerra, como camiones y Jeeps, tanques y los bombarderos B-24 Liberator acuñados en el complejo masivo de Willow Run de Ford. La movilización industrial masiva, apodada el Arsenal de la Democracia, se atribuye ampliamente a ayudar a los aliados a ganar la guerra.

Esta semana, GM y Ford demostraron sus capacidades de fabricación y automotrices en el escenario global tanto en Detroit como en París, con la mirada puesta en asegurar una parte de la creciente demanda de equipos de defensa.

“Hay cientos de miles de millones de dólares en juego para contratos con el gobierno de EE. UU.”, dijo el analista de Wedbush Securities, Daniel Ives, “y los tres grandes quieren una parte de eso”.

Stellantis NV ha estado menos involucrado en el trabajo de defensa, pero Ives dijo que espera que el fabricante de Jeeps y la casa matriz de Ram aumenten su actividad en el próximo año.

GM Defense LLC se unió oficialmente el martes a Lockheed Martin para ayudar al importante fabricante de defensa a triplicar o cuadriplicar la producción en los próximos años.

El anuncio se realizó en Reindustrialize, una conferencia centrada en la fabricación, defensa y tecnología en el edificio renovado de Hudson en el centro de Detroit. GM estacionó un vehículo de transporte de tropas verde militar frente a inversores y empresarios para que subieran.

“¿Qué tienen en común un interceptor de defensa aérea de alta altitud terminal con el Corvette?”, dijo Bruce Brown, vicepresidente de estrategia de GM Defense, en Reindustrialize. “Bueno, ambos están altamente diseñados, ambos son manufacturados con precisión, ambos tienen cadenas de suministro amplias y diversas, y ambos se producen en serie.

“Y por lo tanto, se trata de no tratar de mezclar productos, por así decirlo, sino de tomar lo mejor de la experiencia en infraestructura y cómo manejamos nuestros negocios y aprender unos de otros para elevar la marea para la base industrial de defensa en toda la nación”.

Mientras tanto, en París, Ford promocionó su flota de vehículos tácticos y utilitarios en Eurosatory 2026, la exposición internacional más grande del mundo para la industria de defensa terrestre, aérea y de seguridad.

La creciente presencia de Ford y GM en el escenario de defensa viene después de que el Pentágono hablara este año con el CEO de Ford, Jim Farley, y la CEO de GM, Mary Barra, sobre aumentar el papel de los fabricantes de automóviles de Michigan en la fabricación de defensa de EE. UU.

“Históricamente, la fortaleza de nuestra nación ha estado ligada a la fortaleza de nuestra manufactura”, dijo Frank St. John, COO de Lockheed Martin, a los asistentes de Reindustrialize. “La disuasión nacional está inexorablemente ligada a los hombres y mujeres que están en la planta, por lo que esta es una oportunidad para compartir nuestras fortalezas y construir sobre lo que ha sido un aumento gradual en el que hemos estado durante un par de años ahora”.

Próximos pasos

Lockheed Martin está invirtiendo $9 mil millones en 20 instalaciones para aumentar su capacidad de fabricación y satisfacer la demanda del gobierno de EE. UU., dijo St. John.

GM Defense, lanzado en 2017, no está reservando inversiones a gran escala como parte de su asociación con Lockheed, pero se está basando en inversiones más amplias en su presencia en EE. UU. – $9 mil millones en capital y $7 mil millones en investigación y desarrollo.

Los proyectos actuales de defensa de GM incluyen vehículos de escuadra de infantería basados en las camionetas Chevrolet Colorado, Suburbanos blindados y el sistema de propulsión eléctrica para nuevos rovers lunares.

“Desde 2017, hemos podido convertirnos en un negocio de mil millones de dólares aquí, y sin duda, un negocio emergente y de crecimiento como parte de General Motors”, dijo Brown.

Los gobiernos ya utilizan vehículos de Ford para seguridad, Ford Rangers para transporte militar e Interceptor Explorers de la policía para flotas policiales.

El año pasado, varios gobiernos en América del Norte y Europa dialogaron con Ford para discutir cómo sus vehículos comerciales y tecnologías podrían apoyar sus necesidades modernas de defensa. La empresa está explorando el mercado de defensa y está en conversaciones con varios gobiernos, así como con socios conversores, según el portavoz Richard Binhammer.

Los ejecutivos de Ford asistieron esta semana a la feria de defensa Eurosatory en París para profundizar en las discusiones con los gobiernos europeos sobre cómo sus vehículos comerciales y su ecosistema de apoyo podrían satisfacer sus necesidades. Ford ve la defensa como una forma de expandirse desde su negocio principal hacia áreas menos cíclicas y tecnológicas.

“Ford está en una posición única”, dijo Binhammer en un comunicado, “para basarse en la fortaleza de sus vehículos Ranger y Ranger Super Duty para ofrecer plataformas que pueden ser fácilmente equipadas para entregar soluciones comerciales estándar rápidamente, eficientemente y a un costo competitivo, combinadas con nuestros servicios existentes de flotas, cadena de suministro global e infraestructura industrial”.