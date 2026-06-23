Ryan McGee 23 de junio de 2026, 12:28 AM ET

OMAHA, Neb. — Hace un año, cuando LSU ganó su octavo título de la Serie Mundial de Béisbol Universitario, muchos -incluido este mismo espacio- declararon a los Tigres como el mejor programa de béisbol universitario de todos los tiempos.

El lunes por la noche, otro equipo de la SEC, aunque nuevo, estaba celebrando. Nadie en su sano juicio del béisbol intentará vender a los Oklahoma Sooners como el mejor de todos los tiempos. Pero ahora son indiscutiblemente el programa de béisbol universitario más astuto.

Los Sooners ganaron un decisivo y muy convincente Juego 3 de la final de la MCWS por un marcador de 13-2 -la misma puntuación final de su último título de fútbol americano universitario hace 26 años- gracias a una avalancha de carreras en cada entrada, y lo hicieron sobre los North Carolina Tar Heels, que ahora tienen un sólido caso como el mejor programa que nunca ganó todo.

En la 79ª edición de la MCWS, los Sooners se convirtieron en el décimo equipo en ganar tres o más campeonatos nacionales de béisbol.

“Vengo de tener equipos en las finales, ¿qué, dos veces en cuatro años?” dijo el campocorto de Oklahoma Jaxon Willits durante la celebración postpartido, refiriéndose a la derrota de los Sooners ante Ole Miss en 2022, un equipo que fue entrenado por Johnson, pero que en ese momento seguía siendo parte de la Big 12. Solo dos Sooners estaban en ese equipo y este. Su padre, Reggie Willits, fue entrenador asistente en ambos. “¿Cuántos equipos pueden decir eso? ¿Que han estado en las finales dos veces en ese tiempo?”

Willits le dijeron uno más, LSU, el único campeón repetido de la SEC durante esa racha.

“Suena bastante élite, ¿no?” dijo Willits.

En la fiesta de la paridad que es el béisbol universitario hoy en día, sí. Y el camino que tomó este equipo hacia Omaha pasó por encima de una serie de programas de élite.

El equipo de Ole Miss al que Oklahoma perdió en ’22 fue considerado uno de los campeones más inverosímiles en la memoria reciente. Los Rebeldes apenas lograron entrar en el torneo de 64 equipos ese año y tuvieron que vencer a una serie de equipos clasificados para ganarlo todo, incluido Oklahoma.

Pero este equipo de Sooners también fue casi olvidado al final de la temporada regular, y con razón. Terminaron la temporada perdiendo cuatro series de fin de semana consecutivas en la conferencia, lo que los llevó a un récord perdedor dentro de la liga. Luego fueron eliminados del torneo de la SEC en un partido por un sorprendente y decepcionante equipo de LSU que falló en hacer el campo de 64 de la NCAA de este año.

Entonces Oklahoma, cargado con una derrota en la ronda de apertura de eliminación doble, regresó para vencer a Georgia Tech en Atlanta. Luego destruyó a Kansas en la Super Regional de Lawrence al vencerlos combinados por 21-3…

[Context: La Universidad de Oklahoma ganó su tercer título de la Serie Mundial de Béisbol Universitario. Es el primer título de béisbol de la Universidad de Oklahoma en su historia y el primero como miembro de la Conferencia SEC.]

[Fact Check: Los Sooners de Oklahoma han ganado títulos de béisbol universitario en tres décadas diferentes y en dos conferencias distintas. Su tercer título MCWS fue en 2026.]

[Contexto: El entrenador en jefe de Oklahoma, Skip Johnson, ganó su primer campeonato nacional en 29 años como entrenador de División I, incluyendo dos décadas como asistente. Este fue el primer título de MCWS de la universidad como miembro de la SEC.]