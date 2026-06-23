Francia sumó seis puntos de seis en el Grupo I en un enfrentamiento interrumpido de la Copa del Mundo que vio un retraso de dos horas por tormenta, un obstinado equipo de Iraq y un terreno de juego extremadamente encharcado que conspiraron para hacer que la vida fuera considerablemente más difícil de lo que Didier Deschamps hubiera querido.

Kylian Mbappé marcó dos goles para igualar el récord de 16 goles en la Copa del Mundo de todos los tiempos de Miroslav Klose, antes de que Ousmane Dembélé finalmente rompiera su sequía en torneos importantes en su 20ª aparición en ese nivel para sellarla.

Francia dominó la posesión temprana y tomó la delantera a los 14 minutos a través de una brillante jugada individual. Michael Olise, que silenciosamente está construyendo un registro notable de cinco participaciones en goles en sus últimas tres apariciones internacionales, alimentó a Mbappé por la derecha, y el delantero del Real Madrid disparó un potente tiro con la izquierda que pasó al portero Ahmed Basil.

Un gol impresionante y su 15º en la Copa del Mundo, convirtiéndolo en el cuarto jugador en la historia en alcanzar esa marca después de Messi, Klose y Ronaldo.

Iraq se negó a derrumbarse. Ali Al Hamadi, presentado temprano después de que Ayman Hussein se retirara con un problema en la ingle, ofreció un verdadero punto focal en la delantera y cabeceó ligeramente desviado de un tentador pase de Doski en el minuto 28.

Luego los cielos se abrieron. Truenos, relámpagos y lluvia intensa obligaron a ambos equipos a abandonar el campo en el medio tiempo, con los fanáticos llevados al interior en busca de refugio mientras el personal del campo luchaba por drenar un terreno de juego que rápidamente se volvía injugable.

Después de una demora de casi dos horas, el juego se reanudó con una superficie fuertemente saturada que dificultaba mucho el fútbol fluido.

Iraq comenzó la segunda mitad brillantemente en un terreno de juego que favorecía al equipo menos favorito, ganando batallas en el mediocampo y comenzando a encontrar formas de superar la presión francesa. Pero dos costosos errores individuales terminaron el combate como tal en el espacio de doce minutos.

En el minuto 54, un saque de meta corto fue jugado directamente a los pies de un jugador francés en campo alto. Dembélé lo recuperó y desinteresadamente se lo pasó a Mbappé para que empujara desde corta distancia a la red vacía.

Doce minutos más tarde, Dembélé obtuvo su propia recompensa. Olise deslizó al extremo limpio por la derecha y disparó un potente y bajo remate cruzado al otro lado de Basil y al rincón inferior izquierdo, su primer gol en una Copa del Mundo o Campeonato Europeo después de 20 apariciones en torneos importantes.

Con el enfrentamiento resuelto, Deschamps realizó cambios masivos, Cherki, Doué, Gusto y Akliouche se estrenaron en la Copa del Mundo, mientras Francia avanzaba sin problemas en las etapas finales. Iraq continuó presionando hacia adelante, y Al Hamadi estuvo a punto de marcar un consuelo en el minuto 76, empujando ligeramente ancho desde corta distancia con Maignan descolocado.

Mbappé tuvo otro momento a destacar, mandando el balón por encima del arco desde corta distancia en el minuto 90 cuando estaba solo frente a la portería, antes de ser reemplazado con una calurosa recepción después de haber hecho el trabajo.