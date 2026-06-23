Julian Alvarez ha confirmado que quiere dejar el Atlético de Madrid este verano, diciendo que le gustaría cumplir su “sueño”.

El futuro de Alvarez ha sido objeto de muchas especulaciones en los últimos meses, con equipos como el Real Madrid, Barcelona y Arsenal interesados en su firma.

El argentino se unió al Atlético procedente del Manchester City en agosto de 2024 y ha disputado 106 partidos en todas las competiciones, marcando 49 goles.

Desde su debut el 19 de agosto de 2024, Alvarez ha marcado más goles (49), ha tenido más tiros (238) y ha registrado el mayor número de asistencias (17) entre los jugadores del Atlético.

El jugador de 26 años contribuyó directamente en 29 goles (20 goles, nueve asistencias) en 49 partidos para el Atleti en la temporada 2025-26 (sin incluir el Mundial de Clubes), la quinta mayor cifra entre los jugadores de LaLiga.

Y Alvarez ha hablado sobre su futuro, afirmando que ya ha conversado con el club sobre su deseo de salir del Metropolitano.

“No puedo ocultarlo, ni actuar como si no quisiera ser claro, estoy tratando de ser honesto”, dijo Alvarez a ESPN después de la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria en el Mundial, según Marca.

“Hablé con personas en el Atlético, y creo que lo mejor para todos es que me vaya.

“Quiero cumplir mi sueño.”

El sueño al que hace referencia Alvarez es un traslado al Barcelona, según informes, con los también se dice que los campeones de LaLiga han acordado términos personales con el delantero.

El Real Madrid confirmó que tuvieron una oferta de 150 millones de euros por Alvarez rechazada por el Atlético a principios de este mes, aunque el club está decidido a mantener a uno de sus jugadores clave.

Supuestamente, Alvarez tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros en su contrato.