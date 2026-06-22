ÚLTIMA HORA: Manchester United adquiere terrenos alrededor de Old Trafford, allanando el camino para un nuevo estadio con capacidad para 100,000 espectadores.

Manchester United anunció hoy que habían comprado un terreno cerca de Old Trafford, clave para sus planes de construir un nuevo estadio con capacidad para 100,000 espectadores.

United esbozó su visión de un nuevo estadio en marzo del año pasado y uno de los principales obstáculos para lograr su sueño era la adquisición de un terreno de 25 acres a unos 350 metros al noroeste del terreno actual.

Eso se ha logrado ahora, marcando un importante hito en el proyecto del estadio y la regeneración de la zona circundante que incluye 15,000 nuevas viviendas, incluidas viviendas asequibles, la creación de 48,000 nuevos empleos localmente y más de 90,000 a nivel nacional, y añadiendo más de £7 mil millones al año a la economía del Reino Unido.

La directora del estadio, Collette Roche, le dijo al sitio web oficial del club: “Las noticias de hoy destacan el progreso que estamos haciendo hacia un nuevo hogar de clase mundial para el Manchester United y representan un hito significativo a medida que avanzamos a la siguiente fase de desarrollo.”

“La capacidad de construir tan cerca de Old Trafford nos permite preservar la herencia, tradiciones y rituales que son tan importantes para nuestros fans. Estamos comprometidos a construir un estadio de clase mundial con nuestros seguidores, no solo para ellos, con la atmósfera, accesibilidad y asequibilidad en el corazón de nuestro pensamiento.”

“Esta es una oportunidad generacional que está totalmente alineada con las ambiciones de crecimiento locales y nacionales. Asegurar el terreno adecuado para nuestro nuevo hogar ha sido absolutamente crítico, y el terreno que hemos adquirido nos da la base para entregar un estadio verdaderamente de clase mundial que honra nuestro pasado y está listo para nuestro futuro.”

United tiene la intención de construir el mayor recinto deportivo en el Reino Unido y afirman que ayudará a “crear uno de los destinos deportivos y de entretenimiento más dinámicos y globalmente significativos del mundo.”

Desde su inauguración en 1910, Old Trafford ha sido el estadio local del Manchester United. Sin embargo, las crecientes preocupaciones sobre su infraestructura envejecida han impulsado la decisión de construir un nuevo estadio cercano.

El destacado estudio de arquitectura Foster and Partners ha sido elegido para diseñar el nuevo estadio. El proyecto contará con una estructura innovadora en forma de paraguas.

Lord Norman Foster, presidente ejecutivo de la firma, describió la visión el año pasado al hablar. Dijo: “Este tiene que ser uno de los proyectos más emocionantes en el mundo hoy. Todo comienza con la experiencia de los aficionados, acercándolos más que nunca al campo y cultivando acústicamente un gran rugido.”

“El estadio está contenido por un vasto paraguas, recolectando energía y agua de lluvia, y protegiendo una nueva plaza pública que es el doble del tamaño de Trafalgar Square.”