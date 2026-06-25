Canadá lo intentará en los últimos 32 a pesar de perder la ventaja de local, según Marsch.

Canadá lo intentará en los últimos 32 a pesar de perder la...

Jesse Marsch insiste en que Canadá “lo intentará” en Los Ángeles, habiendo perdido la ventaja de local al clasificarse para la ronda de 32 de la Copa del Mundo en segundo lugar en el Grupo B.

Canadá sabía que un empate en su último partido contra Suiza sería suficiente para asegurar que terminaran en la primera posición y jugaran su primer partido de eliminación en Vancouver.

Sin embargo, los goles tempranos en la segunda mitad de Ruben Vargas y Johan Manzambi fueron suficientes para que Suiza se asegurara la victoria 2-1, con el gol de Promise David demostrando ser un consuelo al final.

Canadá se clasificó para la fase de eliminación de la Copa del Mundo con solo cuatro puntos (G1 E1 P1), la menor cantidad por una nación anfitriona para clasificar desde la fase de grupos desde Estados Unidos en 1994 (también cuatro).

También han perdido sus últimos tres partidos en el torneo al empatar al descanso, habiéndolo hecho anteriormente contra Francia y Rusia en 1986.

Pero Marsch está decidido a no perder el tiempo en este resultado y está seguro de que Canadá seguirá dando su mejor actuación a pesar de tener que viajar a Estados Unidos.

“Mirad, ha sido increíble, y esa es la decepción, simplemente queremos continuar la energía que ha tenido lugar aquí en Canadá”, dijo en ITV.

“He pasado por estos Mundiales, y he pasado por diferentes momentos importantes en mi carrera, y sé que cuando consigues una gran victoria, es muy importante construir sobre eso.

“Me decepciona que no hayamos podido conseguir una victoria o un empate para seguir aquí. Estoy muy agradecido por la energía en el país, y ciertamente en el estadio aquí.

“Pero vamos a ir a LA, iremos a donde probablemente haya más público contrario, y será un poco más difícil, pero aún así queremos electrizar a nuestro país y jugar realmente bien allí abajo, y luchar por ello.

“Aún así, estamos exactamente donde queremos estar. Terminamos en segundo lugar en el grupo, estamos en la fase eliminatoria, y ahora vamos a por todas.”

Suiza, por otro lado, obtuvo el resultado necesario para superar a Canadá en la primera posición y obtener un sorteo potencialmente más favorable, ya que enfrentarán a uno de los mejores equipos en tercer lugar.

Se han clasificado desde la fase de grupos en cada una de las últimas cuatro Copas del Mundo (2014, 2018, 2022 y 2026), mientras que terminaron en la primera posición del grupo por segunda vez en la competición (también en 2006).

El partido se centró en su rápido inicio en la segunda mitad, con el gol de Vargas llegando 39 segundos después del descanso, siendo el gol más rápido después del descanso desde el gol en propia meta de Daniel Agger ante Países Bajos (32 segundos) en 2010.

Manzambi también jugó un papel clave de nuevo, marcando su tercer gol del torneo, y Murat Yakin estaba encantado con cómo su equipo cerró el resultado.

“Hicimos la vida un poco difícil para nosotros. Pero fue una actuación sólida del equipo”, dijo.

“Empezamos genial en la segunda mitad con los dos goles. El rival luego se abrió y trajo jugadores de ataque, lo que nos dificultó un poco las cosas.

“Perdimos la posesión de forma algo descuidada y les dimos aún más esperanzas. Pero al final, lo sacamos adelante, y eso es lo más importante. Ahora podemos disfrutar de este momento de estar en lo más alto de la tabla.

“Ahora primero tenemos que esperar a ver qué rival tenemos. Con distancias tan grandes, dos o tres días de descanso son sin duda importantes.”

Context: Jesse Marsch es el entrenador de la selección nacional de Canadá. Fact Check: Canadá se ha clasificado para la fase de eliminación de la Copa del Mundo. Fact Check: Suiza ha terminado en la primera posición del grupo en la Copa del Mundo.