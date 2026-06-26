Las cortinas se levantan en el AT&T Stadium para la Copa Mundial de la FIFA, un movimiento para bloquear el resplandor rechazado por Jerry Jones.

Las cortinas se levantan en el AT&T Stadium para la Copa Mundial...

La casa de los Dallas Cowboys tuvo una nueva apariencia para el partido de la Copa del Mundo del jueves entre Japón y Suecia. Y la adición de cortinas para bloquear el sol en el extremo oeste del estadio no era algo que los aficionados de la NFL hubieran visto antes.

Aunque el deslumbramiento del sol que entra por los enormes paneles de vidrio deslizantes del extremo oeste del estadio de $1.2 mil millones ha llevado a jugadas perdidas en los juegos de fútbol americano, el multimillonario propietario de los Cowboys, Jerry Jones, ha rechazado vehementemente las sugerencias de poner cortinas. Pero la FIFA no estaba tomando ningún riesgo en el torneo de fútbol.

Los aficionados todavía podían mirar para ver las vistas desde los paneles de vidrio del extremo este el jueves, pero el extremo oeste estaba cubierto con cortinas negras para el partido. El estadio tiene una alineación inusual de este a oeste de zona de anotación a zona de anotación, en contraposición a la mayoría de los estadios de fútbol americano en Estados Unidos que son de norte a sur.

El deslumbramiento del extremo oeste del estadio AT&T – renombrado como Estadio Dallas para la Copa del Mundo – ha afectado las jugadas durante los juegos de fútbol americano a lo largo de los años, incluyendo en la victoria del Día de Acción de Gracias del año pasado sobre Kansas City. Después de que el receptor de los Cowboys, George Pickens, no vio un pase lanzado en su dirección, se tapó los ojos al mirar hacia el deslumbrante extremo oeste del estadio.

Después del juego, Pickens, que estaba en su primera temporada con los Cowboys, dijo: “el sol me estaba pegando en los ojos, así que no podía ver”.

“Ya lo sabía. Bienvenido a Dallas, colega,” dijo el receptor CeeDee Lamb, que tuvo sus propios problemas con un pase que nunca vio durante la temporada 2024.

Las cortinas se han utilizado para algunos conciertos y otros eventos en el estadio, pero Jones ha rechazado ponerlas para los juegos de los Cowboys. Jones todavía no ha asistido a ningún partido de la Copa del Mundo.

En 2024, Jones dijo: “Sabemos dónde demonios va a estar el sol en nuestro propio estadio.” Luego bromeó: “Simplemente derribemos el maldito estadio y construyamos otro. ¿Estás bromeando?”.

Dallas tiene nueve partidos de la Copa del Mundo – más que cualquier otro lugar – pero este es el único partido en el que la hora de inicio ha hecho que el deslumbramiento potencial sea un factor.

Jesse Núñez, que vive en Austin y visitaba el estadio por primera vez, dijo que notó que las cortinas estaban puestas cuando llegó para el partido del jueves, y pensó que era una buena idea.

“Creo que deberían hacerlo para los partidos de fútbol americano, he visto jugadas donde claramente los jugadores no pueden ver,” dijo Núñez.

El partido comenzó a las 6 p.m. hora local. Así que con la puesta del sol a las 8:40 p.m., dependiendo de la cobertura de nubes, podría haber habido una oportunidad de que el sol entrara durante el juego.

Unas pocas horas antes del inicio, el estadio todavía estaba bajo cielos grises. Pero aproximadamente una hora antes, el sol había empezado a asomar.

El partido terminó en empate 1-1 y ambos equipos avanzaron a la ronda de 32.