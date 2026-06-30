Ancelotti elogia la paciencia de Brasil después de que rinda frutos contra Japón

Carlo Ancelotti elogió el enfoque paciente de Brasil después de que su persistencia diera sus frutos en una dramática victoria por 2-1 sobre Japón. El gol de Gabriel Martinelli en el tiempo de descuento de la segunda mitad vio a Brasil completar una remontada en la segunda mitad y asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo. El esfuerzo de Kaishu Sano en el minuto 29 puso a Japón en ventaja, y aunque el equipo de Hajime Moriyasu ofreció cierta amenaza de contraataque, finalmente solo crearon oportunidades que valían 0,23 goles esperados (xG) combinados. Brasil dominó la segunda mitad, con Casemiro empatándolos con un cabezazo, mientras que Vinicius Junior estrelló el balón en el poste antes de la heroica de último minuto del suplente Martinelli.

“Nos mantenemos pacientes, teníamos muchos recursos en el campo y en el banquillo”, dijo Ancelotti. “Japón no es un oponente fácil, son muy organizados e intensos”. Martinelli reemplazó a Matheus Cunha en el minuto 66 en el Estadio de Houston. Su gol, cronometrado en el minuto 95:00, es el gol ganador más tardío en tiempo normal de las fases eliminatorias de la Copa del Mundo registradas (desde 1966).

Un jugador que no salió desde el banquillo fue Neymar, quien permaneció como suplente no utilizado. Neymar hizo una aparición fugaz contra Escocia en la fase de grupos, y Ancelotti explicó que lo habría llamado en la prórroga, de haber llegado el juego hasta ese punto. “Estaba guardando a Neymar para la prórroga,” agregó Ancelotti. “Iba a entrar al campo en el minuto 105 si no hubiéramos marcado el segundo gol. No quería cambiar la estructura porque el equipo estaba jugando bien”. Japón todavía no ha logrado avanzar en un juego de fase eliminatoria en la Copa del Mundo, con esta siendo su quinta intento. Por otro lado, Brasil ahora puede esperar un partido contra Costa de Marfil o Noruega el domingo. “No puedo encontrar las palabras para describir la alegría en mi corazón,” dijo Martinelli. “Ver a todos esos fanáticos de pie, mis padres, mis amigos. No puedo explicarlo. Sabía que tendría otra oportunidad. Honestamente, no tengo palabras. Solo estoy feliz de poder ayudar al equipo, ya sea jugando en la izquierda o en el medio. Lo más importante es ayudar al equipo.”