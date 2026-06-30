La competencia por el origen de la vida

El párrafo proviene de Ortus Medicinae, escrito en la primera mitad del siglo XVII por el alquimista y médico Jan Baptist van Helmont (1580-1644). Van Helmont presentó un argumento a favor del vitalismo, la idea de que los organismos vivos pueden surgir espontáneamente de la materia no viva. Según el vitalismo, la vida estaba organizada con un propósito y no podía explicarse solamente por procesos mecánicos, sino que estaba regida por una fuerza vital interna, vis vitalis, que diferenciaba lo vivo de lo inanimado.

En este momento, en la década de 1850, se había establecido que ni las pulgas ni los ratones surgían espontáneamente; necesitaban padres. Sin embargo, los microscopios habían revelado un mundo antes invisible de organismos microscópicos, y en estudios de soluciones nutritivas como caldo de carne o extracto de levadura, parecía que tales seres vivos podían surgir espontáneamente, incluso cuando las soluciones nutritivas se esterilizaban mediante un tratamiento cuidadoso de calor.

Félix-Archimède Pouchet (1800-1872), científico y médico francés, fue uno de los principales defensores del vitalismo. En 1859, publicó la obra Hétérogénie, donde afirmaba que, a través de pruebas experimentales inequívocas, demostraba que los microorganismos podían surgir de forma espontánea en soluciones nutritivas esterilizadas. Sus conclusiones entraron en conflicto con una escuela emergente que sostenía que toda la vida, incluida la microscópica, provenía de padres, y que los microorganismos llegaban a las soluciones nutritivas esterilizadas en los experimentos de Pouchet a través del polvo y las partículas en el aire.

La Academia de Ciencias francesa, en 1859, anunció un concurso para resolver el debate sobre la generación espontánea de vida, ofreciendo una medalla de oro valorada en 2,500 francos al que mediante experimentos rigurosos pudiera arrojar nueva luz sobre la llamada generación espontánea. La cuestión del origen de la vida estaba en juego, y el ganador sería designado por una comisión formada por destacados científicos de diversas disciplinas relevantes.