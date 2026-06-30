Former coronel de EE. UU. y activista habla en contra de los juegos de guerra RIMPAC.

Al comenzar formalmente los juegos de guerra RIMPAC 2026, una coalición de manifestantes y activistas se reunió para protestar contra los ejercicios internacionales de guerra marítima. Ann Wright es una coronel retirada del Ejército de los Estados Unidos y ex funcionaria del Departamento de Estado de EE. UU., y se unió a la manifestación como parte del grupo Veterans for Peace. Wright ganó notoriedad cuando renunció públicamente a su cargo en el Departamento de Estado para protestar contra la invasión liderada por Estados Unidos en Iraq en 2003. Ahora, ella ha estado visitando diferentes sitios de guerra y conflicto en todo el mundo para construir redes internacionales de activismo por la paz. Wright habló con HPR para compartir su compromiso con la paz y cómo está ayudando en el esfuerzo contra la guerra en Hawai’i.

Aspectos destacados de la entrevista: Sobre la conexión de RIMPAC con el conflicto global: Wright menciona que varios problemas en el mundo involucran muerte y destrucción, destacando situaciones en Rusia, Ucrania, África, Sudán, Israel y Líbano, y cómo estos se relacionan con el ejercicio naval más grande del mundo, RIMPAC.

Sobre la contaminación militar: Wright menciona la necesidad de concienciar a la comunidad en Hawai’i sobre la contaminación provocada por RIMPAC en diferentes islas de Hawai’i, incluyendo ruido y contaminación del agua.

Sobre el impacto de los juegos de guerra a gran escala en la tierra y las personas de Hawai’i: Wright destaca la falta de sensibilidad cultural y la utilización de tierras de herencia hawaiana para operaciones militares.

Ann Wright moderará un próximo seminario web internacional titulado “Construyendo un Océano de Paz” el 4 de julio. Más información se puede encontrar aquí.

Esta historia se emitió en The Conversation el 29 de junio de 2026. The Conversation se transmite de lunes a viernes a las 11 a.m. Jinwook Lee adaptó esta historia para la web.