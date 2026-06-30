Argentina recurre al mercado local para financiar un pago de 4.200 millones de dólares a los tenedores de bonos que vence el 9 de julio

Martes 30 de junio de 2026 – 08:27 UTC



La estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo encaminada a obtener divisas en el mercado local en lugar de recurrir a los mercados crediticios internacionales, donde las tasas para Argentina siguen siendo altas.

El Ministerio de Economía de Argentina completó este lunes la colocación del Bonar 2028 (AO28), bono de ley local denominado en dólares, recaudando la mayor parte de los fondos necesarios para afrontar un vencimiento de alrededor de $4.200 millones con tenedores de deuda privada con vencimiento el 9 de julio. En la segunda ronda de la subasta, la Secretaría de Hacienda adjudicó $100 millones, alcanzando así el tope autorizado de $2.000 millones para ese instrumento.

La operación se suma a los $266 millones colocados el viernes anterior. Según datos oficiales, el ministerio recibió ofertas por unos 668 millones de dólares y acordó una tasa nominal anual del 7,56% y una tasa efectiva del 7,83%. Los fondos se transferirán a la cuenta del Tesoro en el Banco Central y se utilizarán para el pago de la próxima semana a los tenedores de bonos.

La estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, apuntaba a obtener divisas en el mercado local en lugar de recurrir a los mercados crediticios internacionales, donde las tasas para Argentina siguen siendo altas. El Bonar 2028, junto con el Bonar 2027, se ha convertido en las últimas semanas en una de las principales herramientas del Tesoro para fortalecer su posición de cara a los compromisos en moneda extranjera. Analistas de mercado interpretaron la reducción de la tasa respecto de colocaciones anteriores -que dos semanas antes habían superado el 8%- como una señal de mayor confianza en la capacidad de pago del país, aunque advirtieron que el gobierno deberá seguir manejando cuidadosamente las tasas, el cronograma de vencimientos y las expectativas cambiarias en el segundo semestre del año.

Con lo recaudado, el Tesoro cubre la mayor parte del vencimiento; según fuentes del Ministerio de Economía, el resto podría obtenerse comprando divisas al Banco Central. El gobierno confirmó que no utilizará para este pago las garantías otorgadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por unos 2.000 millones y 550 millones de dólares respectivamente, que se reservarán para fortalecer la estrategia financiera entre el segundo semestre de 2026 y 2027, cuando se concentran mayores compromisos.

La colocación se produjo luego de una subasta de deuda en pesos en la que el Tesoro enfrentó vencimientos por alrededor de 16 billones de pesos y renovó 13,2 billones, equivalente a una tasa de refinanciamiento del 81%. Como resultado, se liberaron más de 3 billones de pesos que volverán al mercado en los próximos días. El de julio se encuentra entre los vencimientos más exigentes del calendario financiero argentino 2026.