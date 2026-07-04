Acuerdo Líbano

El acuerdo marco entre Israel y Líbano “amenaza con traicionar a las víctimas de crímenes de guerra” en Líbano, según seis prominentes organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa.

En un comunicado conjunto publicado el viernes por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro Libanés de Derechos Humanos (CLDH), Legal Agenda, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Unión de Periodistas en Líbano, advirtieron que partes del acuerdo “parecen estar dirigidas a evitar que las víctimas de crímenes internacionales graves busquen justicia ante organismos internacionales”.

Las organizaciones señalaron que las cláusulas 3 y 13 del acuerdo, negociado y firmado en los Estados Unidos el 26 de junio, eran particularmente preocupantes, ya que “impedirían que Líbano e Israel recurrieran a tribunales internacionales, incluida la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia”.

Las seis organizaciones advirtieron que “la Cláusula 3 viola aún más el derecho internacional y la prohibición del desplazamiento forzado, condicionando el retorno de los residentes a zonas específicas a lo largo de la frontera, actualmente ocupadas por Israel, a “la desmovilización exitosa de grupos armados no estatales y al desmantelamiento de su infraestructura”.

“Bajo el derecho internacional humanitario, se debe permitir a las personas regresar una vez que hayan terminado las hostilidades o hayan cesado las razones de su desplazamiento”, dijo su comunicado conjunto.

Las organizaciones dijeron que la Cláusula 13 era especialmente preocupante ya que impide a los civiles “acciones en foros políticos o legales internacionales”. Esto sucede después de “meses de hostilidades que han causado un inmenso daño civil, incluidos crímenes de guerra, violaciones del derecho internacional humanitario y abusos flagrantes de los derechos humanos”.

Muchos en Líbano han protestado y criticado al gobierno por firmar el acuerdo con Israel.

Muchos críticos del acuerdo marco, que no obliga al ejército israelí a retirarse de las áreas que ocupa, son las personas más afectadas por la guerra, que ha matado al menos a 4,300 personas, herido a más de 12,000 y obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares desde principios de marzo.

Note: – Es importante mantener un tono neutral y preciso en la traducción de este contenido.