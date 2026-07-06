Escuadrón de Cabo Verde es recibido en casa por miles de fanáticos después de su histórica participación en la Copa Mundial.

Los jugadores y el personal de Cabo Verde fueron recibidos como héroes cuando decenas de miles de fanáticos jubilosos salieron a ver al equipo regresar de su histórica participación en la Copa del Mundo de este verano. Los Tiburones Azules llegaron a la ciudad capital del país, Praia, el domingo, después de su estrecha eliminación a manos de los campeones vigentes Argentina en octavos de final.

El archipiélago, la tercera nación más pequeña en alcanzar las finales del evento principal del fútbol, le dio un susto gigante a Lionel Messi y compañía en Miami, igualando el marcador dos veces pero finalmente cayendo por 3-2 en los 120 minutos del partido.

Incluso antes del inicio, los debutantes de Cabo Verde ya eran la historia de cuento de hadas de este verano, al haber empatado sin goles con los campeones europeos España en su primer partido antes de mantenerse invictos en la fase de grupos para llegar a la fase eliminatoria.

El portero de cuarenta años, Vozinha, quien recibió el premio al jugador del partido contra España tras una serie de salvadas de clase mundial, ganó varios millones de seguidores nuevos en redes sociales, mientras que el equipo se ganó los corazones de muchos fanáticos del fútbol en América del Norte.

Hablando con la BBC tras el regreso del equipo, Vozinha dijo: “Es un momento muy grande para nosotros estar aquí con nuestra gente. Queríamos algo más grande pero no pasamos a la siguiente etapa. Ahora simplemente disfrutamos el momento y celebramos con nuestra gente.”

El regreso del equipo coincide con el Día de la Independencia de Cabo Verde, con la isla celebrando 51 años desde el fin del dominio colonial portugués.

Después de la derrota contra Argentina, el entrenador Bubista elogió a sus jugadores, diciendo: “Demostramos que podemos ser un país pequeño pero podemos jugar contra los mejores equipos del mundo. Eso es motivo de orgullo. Hicimos historia para nuestro país. Pueden estar orgullosos de representar a nuestro país.”