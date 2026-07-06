Ya se acabó

Neymar ha anunciado su retiro del fútbol internacional después de la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo. El doblete de Erling Haaland fue suficiente para enviar a Noruega a los cuartos de final de un Mundial por primera vez, al vencer a Brasil 2-1. Neymar sí anotó desde el punto penal en el minuto 10 del tiempo de descuento de la segunda mitad para darle a Brasil un consuelo tardío, pero esa será su última participación para la Selecao. Se convirtió en el segundo jugador de Brasil en marcar en cuatro Copas del Mundo diferentes (2014, 2018, 2022 y 2026) después de Pelé. Neymar, quien recibió una cálida bienvenida de la multitud, se retira como el máximo goleador de Brasil de todos los tiempos, habiendo marcado 80 goles, mientras que solo Cafú (142) hizo más apariciones para la selección que él (130). El brasileño de 34 años había luchado con lesiones en la previa al Mundial y solo logró dos apariciones como suplente, también entrando contra Escocia en su último partido de grupo, pero ahora pone fin a su carrera internacional. “Lo intenté; lo intenté. Ahora se acabó”, dijo Neymar, quien debutó contra Estados Unidos en 2010, a Globo. “Comencé aquí; terminé aquí.” Brasil vio cómo se detenía un penal en la primera mitad, con el primer tiro desde los 11 metros de Bruno Guimaraes para su país siendo detenido por Orjan Nyland. Endrick también salió desde el banquillo para desperdiciar una oportunidad gloriosa de uno contra uno. Esta es la eliminación más temprana de Brasil de un Mundial desde 1990, cuando fueron eliminados por Argentina en los octavos de final. Habían llegado al menos a los cuartos de final en cada una de sus últimas ocho ediciones del torneo. Noruega sigue siendo el único equipo al que Brasil se ha enfrentado y no ha logrado vencer, siendo este el quinto enfrentamiento entre las dos naciones (tres victorias para Noruega, dos empates). “Obviamente, todos están profundamente decepcionados, considerando lo que pasó,” dijo Ancelotti. “No creo que hayamos tenido un Mundial espectacular, pero tuvimos uno bueno. Creo que incluso merecíamos ganar el partido. “Debes digerir una derrota como esta. Esta ha sido una nueva aventura. Ahora necesitamos seguir ganando nuestros lugares, seguir intentando mejorar. “Lo que puedo decir, lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer, es seguir trabajando duro para la selección nacional, seguir intentando mejorar y encontrar nuevas ideas. “Creo que hemos hecho un buen trabajo, pero esto es fútbol, y esto es deporte. Simplemente debes lidiar con ello, lidiar con la tristeza y el sabor de la derrota. “Estoy muy acostumbrado a esto, y lo manejaremos. Lo usaremos como combustible para seguir adelante.”