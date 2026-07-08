Amorim se disculpa con los aficionados del Man Utd por su silencio tras su despido

Amorim se disculpa con los aficionados del Man Utd por su silencio...

Ruben Amorim dice que estaba “orgulloso” de ser el entrenador principal del Manchester United y se disculpó con los aficionados por su silencio desde que fue despedido en enero.

Amorim, ahora entrenador principal del AC Milan, estuvo a cargo en Old Trafford durante 14 meses.

Parecía criticar la jerarquía del club en una rueda de prensa posterior al partido, lo que llevó al United a tomar la decisión de terminar su contrato al día siguiente.

Amorim supervisó 63 partidos como entrenador del United en todas las competiciones, ganando 24, empatando 18 y perdiendo 21.

Y en la Premier League, solo logró 15 victorias en 47 partidos, lo que le dio la peor ratio de victorias (32%) de cualquier entrenador del United en la competencia.

Amorim también estuvo a cargo de los últimos seis meses de la peor campaña de la Premier League de United en 2024-25, ya que registraron su peor posición (15º), obtuvieron su peor puntaje (42) y anotaron la menor cantidad de goles (44) en cualquier temporada en la competencia.

Después de ser despedido, Amorim permaneció en silencio y optó por no hacer ninguna declaración sobre su tiempo en el United en las redes sociales.

Pero en su primera rueda de prensa en Milán, cuando le preguntaron qué había aprendido durante su tiempo en el United, Amorim, quien reconoció haber cometido errores en Manchester, se dirigió a los aficionados.

“Es difícil explicar los errores, ya que tendría que explicar todo el contexto de la última aventura”, dijo.

“Lo único que puedo decir es que aprendí mucho y cometí algunos errores.

“No tuve la oportunidad, y lo siento por eso, de decir algo a los aficionados del Manchester United en ese momento, pero realmente estoy orgulloso de haber sido su entrenador durante un año.

“Ahora es una historia diferente. Hay muchas cosas que podría haber hecho mejor en la última experiencia. Pero a veces es así. Necesitas aprender para alcanzar un nivel diferente. Esa es mi idea aquí.

“Todos aprenden de su experiencia. Yo aprendí mucho. Cometí algunos errores. Intentaré cambiar, pero hay algunas cosas que nunca cambian. Creo que seré mejor. Eso es todo.”