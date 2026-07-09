Ha llegado el momento: Verlander se retirará después de la temporada

Justin Verlander, quien ha acumulado tres premios Cy Young, dos campeonatos de la Serie Mundial y un premio MVP en lo que sin duda es una carrera digna del Salón de la Fama, anunció el miércoles que se retirará al final de la temporada 2026.

El Verlander de 43 años, quien hará su décima aparición en el Juego de Estrellas la próxima semana después de ser nombrado un Seleccionado de Leyenda por el comisionado de MLB Rob Manfred el miércoles, tiene 266 victorias en temporada regular y 3,554 ponches en sus 21 temporadas en MLB.

“Nunca quise retirarme por un hito, un número o una fecha en el calendario. Quería que el juego me dijera cuándo era el momento”, dijo Verlander en una extensa declaración publicada en sus redes sociales. “En los últimos meses, me di cuenta de que ese momento ha llegado.

“Aunque estoy completamente comprometido a darle a mi equipo todo lo que tengo por el resto de esta temporada, he decidido que esta será la última. Es apropiado que pueda terminar donde todo comenzó —con los Detroit Tigers, la organización que me reclutó y me dio mi primera oportunidad.”

Verlander, el jugador más veterano de las Grandes Ligas, apenas hizo una apertura esta temporada antes de aterrizar en la lista de lesionados en abril con inflamación en la cadera izquierda. Estaba programado para regresar el 21 de junio, pero se retrasó después de sufrir una distensión en el tendón de la corva en una sesión de bullpen previa.

“Esta temporada me ha desafiado de maneras que no había experimentado antes, física y mentalmente”, dijo Verlander en su declaración. “Siempre he creído que mientras pudiera competir al nivel que espero de mí mismo, seguiría jugando.”

El legado de Verlander incluye múltiples logros, desde el premio Novato del Año de la Liga Americana en 2006 hasta dos títulos de la Serie Mundial con los Astros en 2017 y 2022. A pesar de su retirada, su impacto en el béisbol de las Grandes Ligas perdurará y se espera que eventualmente sea incorporado al Salón de la Fama.