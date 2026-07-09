La respuesta de Reaves a LeBron después de las noticias de los Lakers

La respuesta de Reaves a LeBron después de las noticias de los...

Austin Reaves y LeBron James jugaron juntos durante cinco temporadas con los Los Angeles Lakers, desarrollando un vínculo cercano. James identificó el talento de Reaves temprano y lo tomó bajo su ala.

Por lo tanto, la salida de James de los Lakers está afectando un poco a Reaves. Envió un mensaje sincero a James la semana pasada cuando se enteró de que el cuatro veces campeón de la NBA se iba.

“Le envié un mensaje de texto y le dije que estaba teniendo un gran día en el campo de golf hasta que lo arruinó”, dijo Reaves al California Post el miércoles.

Tras la eliminación de los Lakers en los playoffs de segunda ronda ante el Oklahoma City Thunder en mayo, Reaves reflexionó sobre su relación con James y cómo los dos han construido una amistad fuera de la cancha.

“Me ha enseñado mucho. Le debo mucho en mi carrera. Como dije, él me ha dado confianza todos los días”, dijo.

Reaves, un ávido golfista, agregó que han jugado en el campo desde que James comenzó a jugar el año pasado. En un mensaje de despedida a James la semana pasada, Reaves escribió: “Gracias por todo. Nos vemos pronto en el campo de golf hermano”.

Los dos tuvieron un momento viral juntos en la primera temporada de Reaves. Mientras James daba instrucciones a Reaves durante un juego en enero de 2022, el escolta mostró una expresión sorprendida que rápidamente se convirtió en un meme. Reflexionaron sobre ello durante un episodio de podcast “Mind the Game” en marzo.

James aún no ha anunciado su próximo destino. Pero Reaves tiene la intención de firmar un contrato de cuatro años y $185 millones con los Lakers, según fuentes cercanas a ESPN’s Shams Charania el mes pasado. Reaves tendrá que jugar sin un ex compañero de equipo que recientemente arruinó su día.