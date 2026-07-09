Predicción: Malmö vs Göteborg

En busca de acercarse a los lugares europeos este fin de semana, Malmo recibirá a Goteborg en el Estadio Eleda el domingo por la tarde.

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Malmo Comenzando con los anfitriones, aunque Malmo podría haberse encontrado en el centro de una crisis pública a principios de año al abrir mayo con cuatro derrotas consecutivas en la Allsvenskan, los gigantes suecos ciertamente obtuvieron un impulso esencial a ambos lados del intervalo de verano. Con una contundente victoria por 5-2 en casa contra Halmstad antes del receso de seis semanas, los Azules Celestes ahora tienen la mirada puesta firmemente en realizar un verdadero avance europeo. Marcando su retorno la semana pasada con una trabajada victoria por 1-0 fuera de casa contra Degerfors, Malmo ha registrado victorias consecutivas en la Allsvenskan por primera vez desde mediados de abril. Abriendo los partidos de este fin de semana cuatro puntos por debajo de la posición del bronce, los anfitriones del domingo estarán desesperados por ampliar su racha reciente aquí.

Noticias del equipo de Malmo Tanto enfrentando problemas de lesiones a largo plazo y sin que ninguno de los jugadores haya jugado desde abril, Malmo una vez más estará sin el dúo del veterano mediocampista Anders Christiansen y el ex capitán del Brentford, Pontus Jansson.

Después de marcar lo que resultó ser el gol ganador en Degerfors la semana pasada y ahora registrando ocho goles en sus 11 apariciones en la Allsvenskan esta temporada, el ex delantero del Salernitana, Erik Botheim, liderará el ataque de Malmo. Completando un cambio gratuito desde el Aston Villa el año pasado, Robin Olsen comenzará entre los palos el domingo por la tarde.

Goteborg Respecto a los visitantes, aunque Goteborg podría haber abierto la campaña 2026 con la mira puesta en montar su propio avance europeo una vez más esta temporada, el equipo de Stefan Billborn ha fallado drásticamente en encontrar un nivel similar. Vistos por última vez marcando su regreso del intervalo de verano con una decepcionante derrota por 2-1 en casa contra AIK Estocolmo, los invitados del domingo están en el centro de una lucha por el descenso. Abriendo los partidos de este fin de semana con su diferencia de goles manteniéndolos en la zona de descenso, Goteborg ha estado bajo una enorme presión esta temporada. Solo han sumado 10 puntos en sus primeras 11 apariciones en la Allsvenskan, los luchadores por el descenso de Billborn también han ganado una reputación por sus problemas defensivos.

Noticias del equipo de Goteborg Aunque se perdieron el partido contra AIK Estocolmo la semana pasada después de servir sus propias respectivas suspensiones de un partido, el dúo de Jonas Bager y el internacional islandés Kolbeinn Thordarson regresarán al equipo de Goteborg el domingo por la tarde.

Sin embargo, aún lidiando con sus propios problemas de lesiones respectivos, el equipo de Billborn no podrá contar con el trío de Jonathan Rasheed, Gabriel Ersoy y el delantero albanés Arbnor Mucolli aquí.

Factores clave a considerar en Malmo vs Goteborg – Cuando Malmo y Goteborg se enfrentaron por última vez en un partido de la Allsvenskan en agosto de 2025, los oponentes del domingo empataron 0-0 en el Estadio Eleda. – Malmo ha registrado victorias consecutivas en la Allsvenskan por primera vez desde mediados de abril. – Erik Botheim ha registrado ocho goles en sus 11 apariciones en la Allsvenskan hasta ahora esta temporada. – Goteborg ha sumado solo 10 puntos en sus primeras 11 apariciones en la Allsvenskan desde el inicio de la campaña 2026. – Los invitados del domingo ya han encajado 24 goles hasta ahora esta temporada y tienen la segunda peor marca defensiva en la división.

Conclusión Disfrutando de lo que fue una racha esencial a ambos lados del receso de verano, Malmo estará desesperado por acercarse a los lugares europeos aquí. Registrando victorias consecutivas en la Allsvenskan por primera vez desde mediados de abril, los gigantes suecos deberían oler a una gran oportunidad este fin de semana. Sabiendo que pueden acercarse a la posición del bronce, buscarán explotar a un equipo de Goteborg que se encuentra luchando en la zona de descenso.

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