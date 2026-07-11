Fuerte debut corona el día emocional para Wilso de los Bulls…

LAS VEGAS — El novato de los Chicago Bulls, Caleb Wilson, anotó 35 puntos en su debut en la liga de verano el viernes por la noche, la segunda mayor cantidad en un debut en Las Vegas desde que el evento comenzó en 2004.

Fue el primer juego competitivo de Wilson desde el 10 de febrero, después de que su única temporada universitaria en North Carolina terminara en febrero con una muñeca rota, y dijo que lloró antes del juego porque estaba tan emocionado de volver a la cancha.

“Han pasado cinco meses exactos desde la última vez que jugué,” dijo Wilson después de la derrota del viernes por 97-96 ante los Memphis Grizzlies. “He estado muy emocional porque no he podido jugar.

“Me sentí terrible porque mi equipo perdió en el torneo de la [NCAA] y mi entrenador fue despedido. Fue mucho para mí en ese momento. Así que, salir hoy, simplemente sentí que había esperado mucho tiempo para esta oportunidad. Estoy feliz de haber podido salir y jugar.”

Wilson mostró una amplia gama de habilidades durante el juego del viernes. Encestó siete triples, igualando el total de triples realizados en su carrera universitaria de 24 juegos.

“He estado trabajando duro en esto durante mucho tiempo,” dijo Wilson. “No me sorprende en absoluto. He estado poniendo el trabajo.”

Wilson también bloqueó tres tiros, robó dos balones y tomó seis rebotes.

En ocasiones, estuvo un poco errático, cometiendo seis pérdidas de balón, pero el entrenador de los Bulls, Tiago Splitter, dijo que estaba contento de ver un inicio tan agresivo en el primer juego de Wilson.

“Lo estamos conociendo,” dijo Splitter después del juego. “El primer partido, por supuesto, jugó extremadamente bien lanzando el balón y haciendo diferentes cosas, pero este es un largo camino. Repetición de todo. Pero estoy orgulloso del esfuerzo que pusieron. Bloqueando, chocando en cada rebote ofensivo.”

Cuando un reportero le dijo a Wilson después del juego que su actuación de 35 puntos fue una de las mejores en la historia de la liga de verano, él no se inmutó. Sus 35 puntos solo fueron superados por los 37 que Marco Belinelli anotó en 2007, según ESPN Research.

“Perdimos,” dijo Wilson, riñéndose a sí mismo por demasiadas pérdidas de balón y algunas cajas falladas.

El primer partido de Wilson también incluyó un enfrentamiento con otro jugador destacado de la clase de draft de este año, el alero de los Memphis, Cam Boozer, quien terminó con 23 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias.

“Es un gran jugador,” dijo Wilson sobre Boozer. “Uno de los pocos chicos que respeto de mi clase. Jugó un gran partido y ganó. Hizo un gran trabajo. Nos divertimos en la cancha. Hablamos y cosas así, pero es un gran jugador. Quiero decir, lo vi hacer unos tiros difíciles hoy.”

Boozer también elogió a Wilson y dijo que no le sorprendió ver la actuación destacada de Wilson el viernes.

“Es un gran jugador. Los grandes jugadores anotan muchos tiros,” dijo Boozer. “Quizás algo que no mostró mucho en la universidad, pero es un gran jugador y empezó a calentarse.”