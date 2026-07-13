Predicción: Inglaterra vs Argentina

En lo que es un emocionante enfrentamiento de semifinales de la Copa del Mundo el miércoles por la noche, Inglaterra se enfrentará a Argentina en Atlanta.

Con los ojos de todo el mundo puestos en América del Norte este verano, hay una gran cantidad de promociones de apuestas de interés disponibles.

Veredicto: Ambos equipos marcarán

Mejores probabilidades: 1/1

Casa de apuestas: BetUS

Inglaterra

Comenzando con Inglaterra, montando lo que fue una icónica remontada en los cuartos de final en Miami durante el fin de semana ya que finalmente se arrastraron hacia una victoria por 2-1 contra Noruega, los Tres Leones ciertamente han ganado una reputación por su resistencia mental. Enviando a la nación anfitriona, México, de regreso a casa el 6 de julio al asegurar una notable victoria por 3-2 en el Estadio Banorte, los hombres de Thomas Tuchel tienen la mirada puesta en asegurar su primer trofeo internacional desde 1996. Iniciando su aventura en la Copa del Mundo con una victoria de 4-2 contra Croacia el mes pasado, el exentrenador del Chelsea estará emocionado por las recientes actuaciones clínicas de su equipo en el último tercio. Despidiéndose de la fase de grupos con una victoria por 2-0 contra Panamá el 27 de junio, el destacado equipo de estrellas de Tuchel ha ganado cada una de sus últimas cuatro apariciones consecutivas en la Copa del Mundo con un marcador global de 9-4.

Noticias del equipo de Inglaterra

Una vez más demostrando ser el héroe definitivo de Inglaterra el sábado por la noche y anotando un impresionante doblete en los cuartos de final contra Noruega, la superestrella del Real Madrid Jude Bellingham se asociará con el emblemático capitán Harry Kane en el ataque.

Mostrado una controvertida tarjeta roja contra México a principios de mes, el defensor del Bayer Leverkusen, Jarell Quansah, volverá a perderse el partido por suspensión. Lo que podría resultar ser un gran impulso para los Tres Leones el miércoles por la noche, Reece James del Chelsea debería comenzar en el lateral derecho.

Argentina

En cuanto a Argentina, ampliando su aventura en la Copa del Mundo durante el fin de semana al asegurar una victoria por 3-1 contra Suiza, los hombres de Lionel Scaloni tienen como objetivo defender con éxito su corona mundial este mes. Montando su propia remontada icónica contra Egipto la semana pasada al finalmente lograr una polémica victoria por 3-2 en Atlanta, los gigantes sudamericanos ciertamente han ganado una reputación por sus emocionantes partidos este verano. Comenzando su aventura en la Copa del Mundo el 17 de junio con una victoria rutinaria de 3-0 contra Argelia, Argentina ha ganado sus seis enfrentamientos consecutivos en América del Norte durante el último mes. A pesar de no haber registrado una portería a cero en sus últimas cuatro apariciones en la Copa del Mundo, los campeones defensores de Scaloni han seguido brillando con sus actuaciones clínicas en el último tercio. De hecho, La Albiceleste ha visto cómo sus seis enfrentamientos en América del Norte este verano producían un total de 23 goles en ambas porterías.

Noticias del equipo de Argentina

Embarcándose en lo que ha sido otra icónica carrera en la Copa del Mundo este verano y ya registrando ocho goles en América del Norte, el capitán emblemático y ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, liderará la carga de Argentina en Atlanta aquí.

Saliendo desde el banquillo y anotando un segundo gol en la Copa del Mundo contra Suiza durante el fin de semana, Lautaro Martínez del Inter de Milán podría ser convocado por completo. Superando una reciente lesión, la estrella del Tottenham, Cristian Romero, comenzará en el corazón de la defensa argentina el miércoles por la noche.

Factores clave a considerar en Inglaterra vs Argentina

Cuando Inglaterra y Argentina se enfrentaron por última vez en noviembre de 2025, los Tres Leones aseguraron una emocionante victoria amistosa por 3-2.

Inglaterra ha ganado cada una de sus últimas cuatro apariciones consecutivas en la Copa del Mundo con un marcador global de 9-4.

Del mismo modo, Argentina ha ganado hasta ahora todos sus seis enfrentamientos consecutivos en la Copa del Mundo este verano.

El ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, ya ha marcado ocho goles en la Copa del Mundo este verano.

Los seis enfrentamientos en la Copa del Mundo de Argentina han producido 23 goles en ambas porterías.

Conclusión

En lo que seguramente será un emocionante enfrentamiento de semifinales de la Copa del Mundo el miércoles por la noche, todas las miradas se posarán en Atlanta para lo que debería resultar ser un enfrentamiento ardiente entre dos de los rivales más acalorados del fútbol mundial. Con Inglaterra y Argentina ganando una reputación por sus emocionantes resultados este verano, los neutrales podrían ser testigos de un enfrentamiento frenético a mitad de semana. Asimismo, con los campeones mundiales reinantes viendo cómo sus seis enfrentamientos en la Copa del Mundo este verano producen un asombroso total de 23 goles en ambas porterías, esperamos que las oportunidades lleguen a gran velocidad desde Atlanta.

Veredicto: Ambos equipos marcarán

Mejores probabilidades: 1/1

Casa de apuestas: BetUS