El Senado insta al gobierno federal a intensificar las operaciones militares contra terroristas y bandidos.

El Senado insta al gobierno federal a intensificar las operaciones militares contra...

El Senado ha pedido al gobierno federal que mantenga e intensifique las operaciones militares e de inteligencia en curso contra terroristas, secuestradores, bandidos y otros elementos criminales en todo el país.

La petición siguió a la adopción de una moción patrocinada por el Líder del Senado Opeyemi Bamidele (APC-Ekiti Central) y co-patrocinada por otros senadores durante la sesión plenaria del martes.

El Senado instó al gobierno a fortalecer las operaciones de seguridad proporcionando equipos modernos, tecnología avanzada de vigilancia, capacidades de inteligencia mejoradas, logística mejorada y mejores paquetes de bienestar para los miembros de las Fuerzas Armadas.

Los legisladores enfatizaron que estas medidas deben perseguirse de manera constante hasta que todos los nigerianos puedan vivir, trabajar, llevar a cabo sus negocios y perseguir la educación sin miedo.

La cámara legislativa también instó al gobierno federal a garantizar el pago oportuno de beneficios por muerte estatutarios, reclamaciones de seguros, pensiones y otros beneficios de bienestar a las familias de los agentes de seguridad fallecidos.

Además, se pidió una inversión sostenida en el bienestar, entrenamiento, equipos y capacidad operativa de los miembros de las Fuerzas Armadas y otras agencias de seguridad.

El Senado también elogió al Presidente Bola Tinubu, a las Fuerzas Armadas y a otras agencias de seguridad por el exitoso rescate de 39 niños secuestrados y cinco profesores en el Área de Gobierno Local de Oriire del Estado de Oyo.

Al presentar la moción, el Sr. Bamidele elogió al Sr. Tinubu por lo que describió como su liderazgo decisivo y compromiso con el fortalecimiento de la arquitectura de seguridad de Nigeria tras el secuestro de los alumnos y profesores el 15 de mayo de 2026.

Observó que la operación restauró la esperanza entre los nigerianos, especialmente entre los padres y las comunidades escolares, al tiempo que demostraba la creciente eficacia operativa y profesionalismo de las agencias de seguridad del país.

El Sr. Bamidele, sin embargo, rindió homenaje a tres agentes de seguridad que perdieron la vida durante la misión de rescate.

Se identificó a F.A. Isaac del Ejército Nigeriano, al Soldado Silas Musa del 81º Batallón del Ejército Nigeriano, y a Abena John Jerome de la Fuerza de Policía de Nigeria.

El Senado también elogió a Adamu Hussain del 81º Batallón, quien resultó herido durante la operación, deseándole una pronta recuperación y instando a las autoridades pertinentes a brindarle la mejor atención médica y sus beneficios de bienestar.

Los legisladores guardaron un minuto de silencio en honor a los héroes caídos y extendieron sus condolencias a sus familias, las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Policía de Nigeria y toda la comunidad de seguridad.

Contribuyendo, Abdulfatai Buhari (APC-Oyo) elogió al gobierno federal y a las Fuerzas Armadas, diciendo: “Apreciamos al gobierno federal por traer de vuelta a nuestros hijos.”

Del mismo modo, Adamu Aliero (APC-Kebbi) dijo: “Lo que hicieron las fuerzas armadas es digno de elogio.”

Por su parte, Adams Oshiomhole (APC-Edo) criticó al Gobernador Seyi Makinde de Oyo por su llamado a una investigación dirigida por las Naciones Unidas sobre el secuestro de alumnos y profesores en el Área de Gobierno Local de Oriire.

Dijo: “Makinde no debería ser visto como minimizando y politizando el problema. En este momento, sugerir que organismos externos como las Naciones Unidas deberían asumir responsabilidades que pertenecen legítimamente a Nigeria sería cuestionar la soberanía de nuestra nación.”

“Además, se estaría socavando los esfuerzos de nuestras instituciones de seguridad y el liderazgo que ha apoyado estas operaciones.”

“Este es un momento para unirnos, elogiar los logros obtenidos y alentar a nuestras agencias de seguridad a mantener sus esfuerzos hasta que se restaure la paz y la seguridad en todo el país.”

Natasha Akpoti-Uduaghan (PDP-Kogi) instó al gobierno a proporcionar apoyo psicológico, asesoramiento de trauma y rehabilitación a las víctimas rescatadas.

En sus observaciones, el Vicepresidente del Senado Jibrin Barau, quien presidió la sesión plenaria, elogió al Sr. Tinubu diciendo: “El presidente lo ha hecho muy bien.” “Sabemos el compromiso que ha desplegado para cambiar la trayectoria de la inseguridad en el país. El Senado continuará apoyándolo,” dijo el Sr. Barau. (NAN)