R Kelly apela formalmente a Donald Trump para conmutar su sentencia de 31 años de prisión

R Kelly ha apelado formalmente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para reducir su sentencia de 31 años de prisión por asociación ilícita, tráfico sexual e imágenes de abuso infantil, en una presentación al Departamento de Justicia.

Kelly, de 59 años y cantante de R&B cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, fue encontrado culpable en 2021 de liderar una empresa criminal que reclutaba mujeres y niñas menores de edad para actividades sexuales ilegales y pornografía, por lo que fue condenado a 30 años de prisión. En 2022 fue declarado culpable de tres cargos de imágenes de abuso infantil y tres cargos de incitación de menores y condenado a 20 años de prisión, que está cumpliendo casi en su totalidad de manera simultánea, a excepción de un año adicional.

Actualmente está cumpliendo su sentencia combinada de 31 años en una prisión federal de Carolina del Norte y actualmente no es elegible para su liberación hasta enero de 2046.

La solicitud de conmutación de Kelly fue revelada en registros judiciales hechos públicos esta semana por la oficina del indulto, que revisa las presentaciones de clemencia ejecutiva para la Casa Blanca.

El abogado de Kelly, Beau Brindley, ha estado presionando públicamente a Trump durante más de un año. La solicitud de conmutación, hecha pública en documentos judiciales, se menciona actualmente como “pendiente” y no es una solicitud de indulto completo.

En 2025, Brindley presentó una moción de emergencia solicitando la liberación inmediata de Kelly de la custodia federal para detención en el hogar, alegando que la vida del cantante estaba en peligro, alegando que tres funcionarios de la prisión habían orquestado un plan para que un recluso enfermo terminal asesinara al cantante a cambio de una liberación temprana.

Brindley escribió en un comunicado en ese momento que “lo único que puede proteger al Sr. Kelly detrás de los muros de la prisión ahora es el hecho de que el mundo está observando. Y llamaremos a los tribunales y al presidente Trump para ayudar a poner fin a la corrupción que ahora amenaza la vida del Sr. Kelly.”

La moción fue rechazada.

Kelly ha negado repetidamente todas las acusaciones en su contra.

Información y apoyo para cualquier persona afectada por problemas de violación o abuso sexual está disponible en las siguientes organizaciones. En los Estados Unidos, Rainn ofrece apoyo al 800-656-4673. En el Reino Unido, Rape Crisis ofrece apoyo al 0808 802 9999. En Australia, el apoyo está disponible en 1800Respect (1800 737 732). Otras líneas de ayuda internacionales se pueden encontrar en ibiblio.org/rcip/internl.html.