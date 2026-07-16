Incendio en Argelia: once personas mueren en una residencia infantil

Once personas murieron en un incendio en un centro de acogida en Argel, la capital de Argelia.

El departamento de protección civil del país dijo que otras 19 personas resultaron heridas en el incendio, que los bomberos comenzaron a combatir a las 03:30 hora local (04:30 GMT) del jueves.

Todavía estaban intentando extinguir el fuego poco más de tres horas después, cuando las autoridades publicaron una actualización sobre la situación.

El comunicado del departamento de protección civil no especificó la causa del incendio ni las edades de los muertos o heridos.

Diez camiones de bomberos y 16 ambulancias fueron desplegados en las instalaciones de Mohammadia, un suburbio al este de Argel.

Argelia sufre desde hace varios días una ola de calor y en una semana se han registrado cerca de 1.000 incendios, informó la agencia de noticias AFP.

El jueves por la mañana, el departamento de protección civil dijo que había registrado 115 incendios forestales en las últimas 24 horas.

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, expresó sus condolencias tras el incendio en el hogar infantil y calificó el incidente de “pérdida trágica”.

La primera ministra Sifi Ghrieb viajó a dos hospitales de Argel para visitar a las personas heridas en el incendio del jueves, informaron los medios estatales.

El informe iba acompañado de una fotografía de Ghrieb junto a un niño en una cama de hospital.

En medio del incendio, cinco personas con necesidades especiales fueron “atendidas y transportadas a un lugar seguro”, dijeron las autoridades.