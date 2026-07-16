Argentina expone los fallos familiares de Inglaterra en el Mundial

ATLANTA – El problema con el dolor a largo plazo es que generalmente viene acompañado de una cicatriz. Inglaterra se despertará el jueves sabiendo que pasarán 62 años de dolor, al menos, antes de que finalmente termine la espera por una pieza de plata masculina importante.

La agonía es perpetua, el tormento terminal. Y los componentes cada vez más cíclicos de estas salidas de torneos han llegado a parecerse a un techo de cristal que simplemente no pueden romper.

Thomas Tuchel parecía un entrenador de élite en este Mundial precisamente hasta el momento en que dejó de hacerlo. Hasta que se sumó a la larga lista de entrenadores de Inglaterra que cayeron en la misma trampa.

Cambió el partido inaugural del Grupo L contra Croacia con un efecto positivo. Lo hizo de nuevo cuando la República Democrática del Congo estaba a 15 minutos de causar una gran sorpresa en los dieciseisavos de final antes de que Inglaterra se recuperara, mientras que el cambio del entrenador a una zaga de cinco con 10 hombres ayudó a repeler a México en la zona de osos que era el Azteca, y luego a Noruega en la zona de sudor que era Miami.

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La adopción de este enfoque está diseñada para lograr un único resultado: lograr el resultado correcto. Y así, Tuchel tenía un aire vagamente filosófico cuando le dijeron que los elogios a su gestión en el juego se habían convertido (bastante salvajemente en algunos sectores) en críticas después de que pareció acelerar la entrega de la iniciativa contra Argentina a través de una serie de sustituciones abiertamente cautelosas.

“Tan pronto como pierdes, te critican”, dijo después de la derrota por 2-1 en la semifinal del miércoles. “Eso es exactamente lo que es. Nadie sabe qué habría pasado si hubiéramos tomado decisiones diferentes”.

Es cierto, pero Tuchel fue contratado para ser el gran diferencial este verano y, sin embargo, fue difícil ver un gran cambio entre Tuchel y Gareth Southgate en Atlanta.

El último paso que Southgate no pudo dar fue el mismo: cerrar los partidos más importantes. En 2018, Inglaterra lideró a Croacia en las semifinales del Mundial y perdió en la prórroga. En la final de la Eurocopa 2020, lideró a Italia y perdió en la tanda de penaltis.

Inglaterra mantuvo su liderazgo en esta Copa del Mundo contra México y Noruega con un espíritu admirable, pero ¿por qué intentar hacerlo durante tanto tiempo contra el mejor equipo ofensivo al que se han enfrentado con diferencia?

Argentina no quería el partido que Inglaterra sirvió durante 55 minutos. Los Tres Leones aguantaron la provocación extrema y corrieron hacia la zaga de los sudamericanos con el ritmo y el poder de Jude Bellingham, Anthony Gordon y el excelente Djed Spence. Pero después del gol de Gordon, sentarse le hizo el juego a Argentina y le permitió a Lionel Messi la oportunidad de hacer lo que continúa haciendo mejor que casi nadie, incluso a sus 39 años.

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El conservadurismo inherente de Southgate se basó en dos verdades inmutables: a pesar de una historia orgullosa y de la Premier League como el gigante del fútbol de clubes, Inglaterra no tiene un historial de vencer a los mejores equipos en los torneos más importantes.

En las últimas ocho Copas del Mundo, que se remontan a 1998, Inglaterra ha sido eliminada por el equipo mejor clasificado al que se enfrentó siempre, excepto uno.

Y esa anomalía fue Croacia, cuando Luka Modric les arrebató el juego con el tipo de control del mediocampo del que Inglaterra, en verdad, ha carecido durante décadas. Andrea Pirlo se lo hizo en 2014. Jorginho y Marco Verratti lo hicieron en 2021. En 2024, España ganó la final de la Eurocopa en gran parte gracias a una excelente actuación de Martín Zubimendi, manejando el balón con una madurez que Inglaterra no pudo igualar.

Inglaterra intentó evolucionar para convertirse en un equipo más técnico bajo Southgate, pero nunca logró nada parecido a la fluidez de los equipos que realmente ganan estas competiciones.

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Parte de esto tiene que reducirse a otro viejo problema inglés: la fatiga. Se trata de jugadores que se ponen a prueba con mayor intensidad que en cualquier otro lugar a nivel de clubes. Harry Kane y Bellingham se encuentran entre los que juegan fútbol en el extranjero, pero muchos miembros de este equipo basado en la Premier League llegaron a finales de la Liga de Campeones o la Liga Europa, además de jugar regularmente en la liga más competitiva del mundo. También es un hecho que Inglaterra tenía el calendario más condensado de todos los equipos para llegar a los cuartos de final y algo que eligieron agravar estableciéndose en Kansas City en lugar de en una de las ciudades donde jugarían durante la fase de grupos.

Tuchel admitió que estaban “cansados” tras los esfuerzos de México y Noruega. Pero seguramente es más que eso. Esta vez pareció más una decisión consciente con Tuchel cambiando a cinco defensas y esencialmente quitando todo el ritmo de contraataque del equipo para dejar a Kane aislado.

Se trata también de un problema de mentalidad de larga data. Vale la pena tomar un momento para contemplar la visión de Lionel Scaloni, el vencedor en jefe de Inglaterra junto a Messi, y ahora a un juego de convertirse en apenas el segundo entrenador en la historia en ganar dos veces una Copa Mundial masculina.

“Había sangre en el agua y lo intentamos”, dijo después del partido.

¿Y cómo hizo eso Argentina?

“Los jugadores jugaban como niños de 7 u 8 años”, explicó Scaloni. “No estaban pensando en lo que sucedería si fallamos. Si ganas, empatas, pierdes, no hay tiempo para nada más. Si las cosas no salen como quieres, todavía sientes que hiciste cosas que sabías hacer”.

¿Honestamente podría decir lo mismo Inglaterra? En el siglo XXI, sólo dos veces el equipo que anotó el primer gol en una semifinal de la Copa del Mundo perdió el partido. Ambos eran Inglaterra.

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Tuchel admitió que Inglaterra no pudo mantener la posesión ni competir en duelos a medida que avanzaba el partido. Tuvieron el 12% del balón en los 37 minutos entre el primer gol de Gordon y el gol de la victoria de Lautaro Martínez en el minuto 92.

“No creo tanto en una cosa inglesa y en una maldición o lo que sea, o en que la historia se repita en estos momentos”, insistió Tuchel. “Son diferentes entrenadores, diferentes jugadores, diferentes situaciones, diferentes oponentes, así que básicamente creo en el fútbol, ​​lo que para mí todavía como entrenador de fútbol nos costó hoy porque creo que simplemente no estábamos lo suficientemente activos en ninguna estructura.

“Activo, es decir, ya no encontramos ningún duelo, ya no encontramos ninguna actividad. No pudimos acercarnos… al juego del balón”.

Esto se remonta a años atrás. Sven-Göran Eriksson, seleccionador de Inglaterra entre 2001 y 2006, utilizó una famosa frase común para describir las actuaciones en torneos: “La primera mitad fue buena, la segunda mitad no tan buena”.

Fabio Capello tuvo problemas con esto. Todos los gerentes lo han hecho desde entonces. Tuchel lo resumió todo al hacer una evaluación discretamente condenatoria del desempeño desigual de Inglaterra bajo el mando de Southgate para llegar a la final de la Eurocopa 2024.

Cuando se le preguntó qué faltaba, dijo: “La identidad, la claridad, el ritmo, la repetición de patrones, la libertad de los jugadores, la expresión de los jugadores, el hambre. En mi opinión, tenían más miedo de abandonar el torneo que tener la emoción y el hambre de ganarlo”.

Tenía razón. Y sigue siendo así ahora. Estas cicatrices definen a Inglaterra. Superarlos es el mayor desafío de Tuchel en 2028.