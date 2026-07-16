Tuchel no tiene ningún arrepentimiento sobre la derrota de Inglaterra en la Copa del Mundo ante Argentina

Tuchel no tiene ningún arrepentimiento sobre la derrota de Inglaterra en la...

Thomas Tuchel insistió en que no tenía “ningún arrepentimiento” por la forma en que Inglaterra fue eliminada de las semifinales de la Copa del Mundo por los campeones defensores de Argentina.

Inglaterra no logró poner fin a su espera de 60 años por la gloria de la Copa del Mundo el miércoles después de conceder dos goles tarde en una derrota por 2-1 ante Argentina en el Estadio Atlanta.

El gol de Anthony Gordon en el minuto 55 le dio la ventaja a los Tres Leones, pero después de ponerse en ventaja, Tuchel optó por replegarse y tratar de defender la ventaja de Inglaterra hasta el final.

Ezri Konsa ingresó para reemplazar a Gordon mientras Inglaterra volvía a una defensa de cinco, mientras que Declan Rice y Reece James también fueron sustituidos por Dan Burn y Nico O’Reilly.

Sin embargo, la resolución de Inglaterra fue rota por un momento de genialidad individual de Enzo Fernández en el minuto 85, antes de que Lautaro Martínez completara la remontada en el segundo minuto de tiempo de descuento para enviar a Argentina a la final del domingo contra España.

Después de ganar su primera semifinal de la Copa del Mundo en 1966, Inglaterra ha sido eliminada en cada uno de sus últimos tres partidos en esta etapa (1990, 2018, 2026).

Hay solo dos ocasiones de un equipo que anota primero en la semifinal pero no llega a la final de la Copa del Mundo en el siglo XXI, ambas son de Inglaterra (contra Croacia en 2018 y Argentina en 2026), aunque Tuchel estaba satisfecho con el rendimiento de sus jugadores.

“Se puede discutir esto con un millón de entrenadores, pero tengo que tomar una decisión en el campo”, dijo Tuchel.

“Analizamos el partido, y lo hice de cierta manera, así que esa es mi responsabilidad.

“En este momento, no hay arrepentimientos. El equipo lo dio todo, y estuvimos muy, muy cerca. Merecíamos estar arriba 1-0.

“Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez nuestro mejor partido en las circunstancias. El equipo fue de alto nivel; no pudimos cruzar la línea, pero no hay arrepentimientos.

“Creo que vimos la mentalidad a lo largo del partido y el grupo fuerte. Jugamos los partidos como eran; jugamos contra equipos fuertes en el grupo, viajamos muchas millas, jugamos en altitud, jugamos con 10 hombres, jugamos en el calor, y superamos cada obstáculo.

“Estuvimos muy cerca. No es el momento de analizar todo el torneo, simplemente salimos porque perdimos un partido crucial.”

El gol inicial de Gordon fue el primer disparo a puerta de Inglaterra en este partido, y apenas su segundo disparo en general, y Argentina intensificó la presión después de quedarse atrás.

Nico González obligó a una parada a quemarropa de Jordan Pickford antes de que el cabezazo de Alexis Mac Allister golpeara el poste, y su persistencia finalmente dio frutos en los últimos minutos.

Inglaterra promedió solo el 12% de posesión entre el gol de Gordon y el gol de Martínez, resaltando aún más el giro en la marea mientras los Tres Leones intentaban defender su ventaja.

Cuando se le preguntó si pensaba en ir por un segundo gol, Tuchel agregó: “Sí, pero no ayuda si no puedes conseguir el balón. No podíamos salir.

“Por supuesto, queríamos ir por el segundo gol, pero no tuve la sensación de que las sustituciones ofensivas ayudarían.

“Nos quedamos en nuestro 4-4-2, pero nos volvimos pasivos, cada vez más pasivos.

“No podíamos ganar balones, no podíamos mantener el balón, así que creo que no fue un problema estructural; no cambiamos nada. Pero el partido cambió por completo.

“No es un problema, puedo entender que estas discusiones están ahí fuera, y hay millones de entrenadores después del juego que lo saben mejor.”

Tuchel también ha confirmado que no tiene intención de dejar su cargo como entrenador de Inglaterra, habiendo extendido su contrato hasta la Eurocopa 2028 antes del torneo.

“Seguimos adelante con el contrato hasta la Eurocopa en casa,” dijo Tuchel en su rueda de prensa posterior al partido en Atlanta.

“Estoy deseando eso aunque ahora mismo es difícil ver tan lejos.”

Argentina estaba perdiendo hasta el minuto 85 contra Inglaterra, el momento más tarde en que un equipo ha estado detrás pero ha logrado ganar en tiempo normal en una semifinal de la Copa del Mundo.

El equipo de Lionel Scaloni ahora se enfrentará a los Campeones Europeos España en la final del domingo, mientras que Inglaterra se enfrentará a Francia en el partido por el tercer lugar en el Estadio Miami.