Argentina está de regreso en la final del Mundial después de una emocionante semifinal sobre Inglaterra

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Shaun Botterill/Getty Images

ATLANTA – Argentina, el campeón defensor de la Copa Mundial que desafía a la muerte, jugará por un segundo título consecutivo después de anotar dos goles tardíos para vencer a Inglaterra en la semifinal, 2-1.

Por cuarto partido eliminatorio consecutivo, Argentina sobrevivió a una situación tremendamente igualada. Primero fue Cabo Verde, la nación insular africana menos favorecida, que llevó a los campeones a la prórroga. Luego se produjo la furiosa remontada milagrosa después de que Egipto tomara una ventaja de 2-0. Luego, en los cuartos de final, una selección suiza escasa de jugadores forzó la prórroga a pesar de una tarjeta roja en el minuto 72.

Este valiente equipo argentino prevaleció en los tres partidos, y el miércoles lo lograron una vez más. En el minuto 55, Inglaterra tomó ventaja de 1-0 cuando el delantero Anthony Gordon remató un centro.

Pero, a medida que el reloj avanzaba, Argentina aumentó la intensidad. Un ataque implacable produjo casi fallo tras fallo antes de que finalmente el mediocampista Enzo Fernández anotara con un disparo desde fuera del área penal para igualar el juego 1-1 en el minuto 85.

Luego, en el tiempo de descuento, el delantero Lautaro Martínez hizo delirar al público argentino con un cabezazo tras un centro de la superestrella Lionel Messi, de 39 años, quien asistió en ambos goles.

“Creo que este equipo juega mejor cuando enfrentamos una situación difícil, con adversidad”, dijo después el técnico argentino Lionel Scaloni. “Tuvimos un partido desafiante, una situación desafiante. Había sangre en el agua y lo intentamos”.

En la final del domingo se enfrentarán a España, que derrotó a Francia el martes por 2-0 para luchar por su segundo título.

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Justin Setterfield/Getty Images

El partido del miércoles, el sexto encuentro entre estos dos equipos en la Copa Mundial masculina, fue el capítulo más nuevo de su histórica rivalidad. Esa historia incluye el infame gol “Mano de Dios” marcado por Diego Maradona en el Mundial de 1986, cuatro años después de una guerra entre los dos países por las Islas Malvinas. Los británicos ganaron la guerra, pero la soberanía del territorio aún está en disputa.

(Cuando se le preguntó el martes sobre la “Mano de Dios”, que fue el primero de los dos goles de Maradona, el entrenador Scaloni desvió con picardía. “Creo que todo el mundo recuerda ese partido, recuerda la actuación de Diego, recuerda sobre todo el segundo gol”, dijo.)

Según el entrenador de Inglaterra, nada de eso importó el miércoles. “Respetamos a nuestro oponente, pero no nos sumergimos en acontecimientos históricos y no lo hacemos más grande de lo que es”, dijo Thomas Tuchel a los periodistas el día antes del partido.

Sin embargo, desde el primer tiro, ambos equipos jugaron con entusiasmo un juego físico: colisiones, tirones de camisetas, entradas duras, cuerpos volando al suelo. El árbitro Ismail Elfath, el primer estadounidense en disputar una semifinal de la Copa del Mundo, otorgó una tarjeta amarilla a cada equipo antes del medio tiempo.

Y después del partido, mientras los jugadores argentinos celebraban en el campo, el mediocampista Giovani Lo Celso, que no jugó en el partido, desplegó una pancarta blanca con las palabras “Las Malvinas son Argentinas”, en referencia al nombre argentino de las Islas Malvinas. La pancarta parecía haber sido sostenida por primera vez por los fanáticos argentinos en las gradas.

Para los fanáticos de Inglaterra, el dolor es familiar al ver al equipo quedarse corto en otro partido eliminatorio de un torneo importante. Inglaterra perdió en la final de la Eurocopa tanto en 2024 como en 2020, y la última vez que llegó a la semifinal del Mundial en 2018, perdió por el mismo marcador que el partido del miércoles, 2-1, a pesar de marcar primero.

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Odd Andersen/AFP vía Getty Images

“Es una historia similar a lo que ocurrió en torneos anteriores”, admitió después el capitán de Inglaterra, Harry Kane. “Lo hicimos muy bien durante esos 60 minutos. Anotamos. Merecíamos estar adelante. Y luego, por una razón u otra, nos costó mantener el balón. Nos costó poner presión sobre el balón y eso les permitió crear más impulso”.

El ambiente dentro del estadio Mercedes-Benz de Atlanta era estridente y ensordecedor. Miles de aficionados argentinos vistieron camisetas de rayas blancas y celestes que llevaban el nombre de su estrella Messi. Los ingleses celebraron a su equipo vistiendo camisetas 100% blancas o 100% rojas de sus sensaciones goleadoras: Kane y Jude Bellingham.

Pero ninguna de las estrellas pudo salvar a Inglaterra de otra derrota, extendiendo lo que ya ha sido una agonizante espera de 60 años para regresar a la final.

Russell Lewis de NPR contribuyó con informes desde Atlanta.