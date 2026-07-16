Carlos Alcaraz: la estrella del tenis apunta a regresar por lesión en el Abierto de Cincinnati, Emma Raducanu no está en el cuadro

Carlos Alcaraz ha ingresado al Abierto de Cincinnati del próximo mes mientras el número tres del mundo se acerca a regresar de una lesión en la muñeca.

El siete veces campeón de Grand Slam jugó por última vez en la gira en abril, cuando sufrió una lesión en el Abierto de Barcelona.

Desde entonces se retiró del Abierto de Francia y de Wimbledon, perdiendo la oportunidad de defender su título de Roland Garros.

Alcaraz se perderá el Open de Canadá, el próximo Masters del calendario, que se disputa en Montreal del 2 al 13 de agosto.

Pero tiene la intención de participar en el Abierto de Cincinnati, también un evento Masters, que se celebrará del 13 al 23 de agosto.

El joven de 23 años buscará demostrar su preparación para el US Open, el último Grand Slam del año en el que es el actual campeón.

Alcaraz también es el poseedor del título en Cincinnati, después de que Jannik Sinner se retirara de su final el año pasado debido a una enfermedad.

Dominant Sinner ha ganado los cinco títulos Masters 1.000 en lo que va del año, y está en el campo de Montreal luego de su triunfo por segundo año consecutivo en Wimbledon.

El interés inglés en Cincinnati no incluirá a Emma Raducanu, quien se retiró de Wimbledon debido a una fractura por estrés en la parte inferior de su pierna.

Raducanu, de 23 años, está luchando por estar en forma para el US Open, que comienza el 30 de agosto.

Jack Draper necesitará depender de un comodín si quiere competir en Cincinnati, pero hay un lugar para el nuevo número uno británico Arthur Fery.

Fery está en el puesto 36 del mundo, el más alto de su carrera, después de su carrera hasta las semifinales de Wimbledon.