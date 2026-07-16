Cómo el hombre del petróleo original de Trump fortaleció los lazos entre EE.UU. e Israel y minimizó los riesgos de la guerra con Irán.

El magnate Harold Hamm es uno de los petroleros más exitosos de los Estados Unidos, hijo de aparceros de Oklahoma que se enriqueció como un “explorador salvaje” y pionero en técnicas de fracturación hidráulica que impulsaron el auge de esquisto en 2008, revirtiendo la producción de petróleo en declive de Estados Unidos. Donald Trump lo describe como un amigo de “larga data” y se dice que lo llamó su “hombre original del petróleo” a puertas cerradas.

El fundador de Continental Resources también ha enfrentado escrutinio de defensores del clima y algunos legisladores demócratas por su influencia en Trump y su papel para empujarlo a apostarlo todo por los combustibles fósiles que calientan el planeta y debilitar las regulaciones climáticas.

Mientras que Hamm fue una figura clave detrás de la eliminación de la prohibición de exportación de petróleo crudo de Estados Unidos en 2015, un movimiento lucrativo para su empresa, en los últimos años los defensores han seguido de cerca la influencia de Hamm en el país. Por ejemplo, el octogenario ayudó a organizar la infame recaudación de fondos privada en Mar-a-Lago en 2024, donde se informa que Trump pidió a los ejecutivos petroleros $1 mil millones para ayudarlo a regresar a la Casa Blanca. Hamm ha donado más de $2 millones a las tres campañas presidenciales de Trump y una cantidad no revelada para financiar su nuevo proyecto de salón de baile.

Pero se ha prestado menos atención a las puntos de vista intransigentes de Hamm sobre Israel, Irán y los mercados energéticos de Estados Unidos, que Trump ecoó al justificar la guerra contra Irán que lanzó en febrero y para minimizar su impacto en los precios del petróleo y la gasolina en Estados Unidos.

Hamm ha estado advirtiendo durante años que Irán representa una amenaza para Israel y Estados Unidos, abogando por la importancia de la producción de petróleo de Estados Unidos en el contexto de Oriente Medio, al mismo tiempo que ayuda a fortalecer los lazos estadounidenses con Israel.

En un ensayo en 2018 que coescribió para National Review, Hamm argumentó que “Irán perpetúa la retórica virulenta que ha alimentado” el antisemitismo y que “Irán debe pagar por sus constantes intentos de desestabilizar Oriente Medio”.

En el ensayo también predijo que Estados Unidos sería “capaz de proporcionar suficiente petróleo para ayudar a estabilizar el mercado global, sin importar lo que suceda en países como Irán” y que “ya no es el caso que el flujo de petróleo a Estados Unidos quede bloqueado si se cierra el Estrecho de Ormuz”.

Fundamental para el impulso de la política exterior de Hamm ha sido el Consejo para una América Segura (CSA), una organización sin fines de lucro de la era Reagan que relanzó en 2012 y del cual es copresidente.

El New York City- …(seguir leyendo en fuente original)