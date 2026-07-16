Esperado desempate en el liderazgo de Hamás entre Meshaal y al

Hamas se prepara para celebrar una decisiva segunda vuelta la próxima semana para elegir a su nuevo jefe del buró político. Esto completará un proceso de transición complejo iniciado para cubrir las vacantes dejadas por los asesinatos de algunos de los principales líderes del grupo por parte de Israel, como Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar.

La votación altamente anticipada representa un momento crítico para el grupo palestino mientras intenta renovarse, incluso enfrentando la continua guerra de Israel.

Según una fuente de Hamas, la votación interna para elegir a un presidente se ha reducido a lo que probablemente sea una cerrada contienda entre el ex líder político de Hamas, Khaled Meshaal, y el ex vicepresidente, Khalil al-Hayya.

El ganador reemplazará al consejo transitorio actual, que asumió el cargo después del asesinato de Sinwar en Gaza en octubre de 2024. El nuevo líder continuará hasta 2027, cuando se deben llevar a cabo nuevas elecciones.

Bajo las reglas internas de Hamas, un candidato debe asegurar una mayoría absoluta del 50 por ciento más uno de los votos dentro del Consejo de Shura, el órgano consultivo del grupo, para ganar el liderazgo directamente. Dado que ninguno de los candidatos alcanzó ese umbral durante las rondas iniciales, se ha programado una segunda vuelta para la próxima semana para romper el estancamiento.

La fuente explicó que, según un marco de 2021, los dos principales cargos de liderazgo deben incluir a un representante de la región de Gaza, una de las tres áreas geográficas en las que se divide Hamas, las otras dos son Cisjordania y la diáspora. Por lo tanto, si al-Hayya, quien representa a Gaza, no asegura el liderazgo en la segunda vuelta, se espera que sea designado como jefe político adjunto.

[Context: Hamas se prepara para elegir un nuevo líder del buró político en una segunda vuelta decisiva la próxima semana debido a vacantes dejadas por asesinatos de líderes clave por parte de Israel.]

[Fact Check: Según las reglas internas de Hamas, el candidato ganador debe asegurar una mayoría absoluta del 50 por ciento más uno de los votos para ganar el liderazgo directamente.]