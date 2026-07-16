Clasificaciones de poder de la NBA demasiado tempranas para 2026-27: ¿Pueden repetir los Knicks?

La temporada baja de la NBA está a punto de completarse. La agencia libre, menos el próximo destino de LeBron James, casi ha terminado. El draft llegó y se fue. Varios jugadores de élite, desde Giannis Antetokounmpo hasta Jaylen Brown, han cambiado de equipo.

Dicho esto, Zach Braziller del Post analiza el panorama de la liga y clasifica a los equipos del 1 al 30.

Verdaderos aspirantes al título

1. Trueno de la ciudad de Oklahoma

Si están sanos, el Thunder es el mejor equipo. Recuerde, los mejores guardias Ajay Mitchell y Jalen Williams estuvieron significativamente limitados o quedaron fuera durante las finales de la Conferencia Oeste contra los Spurs, y esa serie aún así llegó hasta el final.

Un Jalen Williams saludable ayuda a hacer del Thunder el mejor equipo de la NBA, de cara a la temporada 2026-27, escribe Zach Braziller del Post. Anthony Gruppuso-USA TODAY Deportes

2. Knicks de Nueva York

Los Knicks básicamente están recuperándose después de su primer título en 53 años, excepto por reemplazar a Mitchell Robinson con Andre Drummond como suplente de Karl-Anthony Towns. Siguen siendo el mejor equipo de la Conferencia Este hasta nuevo aviso.

3. Espuelas de San Antonio

Es una cuestión de cuándo, no de si, será el próximo título de los Spurs. Los tres grandes jóvenes de Victor Wembanyama, Dylan Harper y Stephon Castle tienen posibilidades dinásticas, y San Antonio hizo dos selecciones intrigantes de primera ronda en Tarris Reed Jr. y Jayden Quaintance para mejorar su profundidad interior detrás de Wembanyama.

4. Pacers de Indiana

Tyrese Haliburton está de regreso, al igual que los Pacers después de una campaña de pesadilla de 19 victorias. El equipo que llevó al Thunder a siete juegos en las Finales de la NBA en 2025 volverá a estar prácticamente intacto, aparte de que Ivica Zubac reemplazó a Myles Turner.

Los Knicks, liderados por Jalen Brunson, son el equipo número 2 en el ranking 1-30 de la NBA de Zach Braziller del Post. Charles Wenzelberg / New York Post

Puede jugar hasta bien entrado mayo

5. Raptores de Toronto

Mientras el intercambio de Kawhi Leonard con los Clippers finalmente se lleve a cabo, los Raptors tienen un gran potencial de contención. Leonard, de 35 años, sigue siendo una estrella (cuando está sano) y se une a un núcleo de calidad formado por Scottie Barnes, RJ Barrett, Jakob Poeltl e Immanuel Quickley.

6. 76ers de Filadelfia

Es fácil ver a los 76ers teniendo un gran año, liderados por los cuatro grandes de Jaylen Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey y VJ Edgecombe. Pero hay preguntas de profundidad y química que deben responderse en este plantel tan poblado.

7. Lobos de Minnesota

Minnesota tuvo una temporada baja fascinante encabezada por el exitoso intercambio de cuatro equipos que consiguió a los Timberwolves LaMelo Ball y envió a Naz Reid a los Hornets. Ball y Anthony Edwards podrían ser fantásticos juntos, o un desastre. Esta es una lista de auge o caída que ya no incluye a Julius Randle y probablemente contará con Jaden McDaniels como un cuatro pequeño.

8. Celtas de Boston

Los Celtics mejoraron en el interior con la incorporación de Robinson, pero empeoraron en el perímetro después del intercambio de Brown. Jayson Tatum debería poder recuperar su forma de superestrella después de regresar de su desgarro en el tendón de Aquiles la temporada pasada, pero ¿tiene un compañero adecuado ahora que Brown está en Filadelfia?

Jayson Tatum debería recuperar su forma de superestrella la próxima temporada con los Celtics, escribe Zach Braziller del Post. Imágenes falsas

9. Halcones de Atlanta

Nadie les dio a los Knicks más problemas en los playoffs que los Hawks, quienes devolvieron todo su núcleo joven y tuvieron un excelente draft, seleccionando a los duros prospectos Kingston Flemings de Houston y Zuby Ejiofor de St. John’s.

10. Nuggets de Denver

Los Nuggets son básicamente el mismo equipo que no pudo pasar de la primera ronda. Después de Nikola Jokic, Jamal Murray y Aaron Gordon, no hay mucho ahí.

11. Cohetes de Houston

Hay suficiente talento aquí para terminar en la mitad superior del Oeste: un delantero All-Star (Alperen Sengun), un armador de calidad (Fred VanVleet), un futuro ala del Salón de la Fama aún productivo (Kevin Durant) y un joven y emergente base estrella bidireccional (Amen Thompson).

Pretendientes

12. Los Ángeles Lakers

Ahora es el equipo de Luka Doncic, tras la marcha de LeBron James. Los Lakers ya han gastado mucho esta temporada baja para traer de vuelta a Austin Reaves ($180 millones) y contratar a Walker Kessler ($130 millones), Quentin Grimes ($60 millones) y Sandro Mamukelashvili ($52 millones). Pero esos movimientos no van a asustar al Thunder ni a los Spurs.

Con la marcha de LeBron James, los Lakers son ahora el equipo de Luka Doncic. Imágenes falsas

13. Calor de Miami

Giannis Antetokounmpo está ahora en South Beach, uniéndose a Bam Adebayo. Ese dúo no tiene mucha ayuda (Tim Hardaway Jr. y Andrew Wiggins no marcan la diferencia) y sería difícil para el Heat ser considerado un contendiente legítimo.

14. Pistones de Detroit

No hace mucho, los Pistons eran los favoritos para llegar a las Finales de la NBA. Ahora, después de un fracaso en los playoffs y una temporada baja decepcionante hasta ahora, es posible que Detroit ni siquiera esté entre los cuatro primeros del Este.

15. Orlando Mágico

El Magic parecía preparado para derrotar al máximo favorito en la primera ronda antes de que Franz Wagner sufriera una lesión inoportuna en la pantorrilla. Orlando no dejó que eso los disuadiera de hacer un cambio de entrenador, contratando al muy respetado asistente de los Spurs, Sean Sweeney, para reemplazar a Jamahl Mosley. Ese fue el gran cambio para el Magic.

16. Caballeros de Cleveland

La temporada baja de Cleveland se trata de traer de vuelta a LeBron James. Dejaron que el valioso alero Dean Wade entrara en la agencia libre y no han hecho mucho para mejorar después de que los Knicks los eliminaron de las finales de la Conferencia Este.

Potencial de entrada

17. Soles de Fénix

Las incorporaciones de Miles Bridges y Luke Kennard brindan empuje ofensivo, y los Suns también retuvieron al centro Mark Williams junto con los guardias Jordan Goodwin y Collin Gillespie.

El ex Hornet Miles Bridges aportará más fuerza ofensiva a los Suns. AP

18. Trail Blazers de Portland

Ja Morant y Damian Lillard ahora son parte de la misma combinación de defensa que también incluye a Shaedon Sharpe. Deni Avdija viene de una gran temporada (24,2 puntos, 6,7 asistencias) y Donovan Clingan ha demostrado potencial como protector del aro y espaciador de la cancha en el medio. Equipo potencialmente divertido.

19. Jazz de Utah

Después de cuatro temporadas perdedoras consecutivas, Utah puede estar listo para al menos competir por un lugar en los playoffs. La segunda selección general del draft, Darryn Peterson, tiene potencial de superestrella, y Jaren Jackson Jr. y Lauri Markkanen podrían ser dinamita juntos en la zona de ataque.

20. Avispones de Charlotte

Charlotte mejoró su zona de ataque con la incorporación de Naz Reid, pero empeoró como armador al perder a LaMelo Ball. Los Hornets, que vienen de su primera temporada ganadora en cuatro años, están apostando fuerte por Coby White para llenar ese vacío.

21. Magos de Washington

Diga esto para los Wizards: al menos valdrá la pena echarles un vistazo. A los veteranos experimentados Trae Young y Anthony Davis se les une la selección general número uno en AJ Dybantsa. ¿Resultará esto en la primera temporada ganadora de Washington desde 2017-18? No se puede descartar.

La selección número uno, AJ Dybantsa, hace de los Wizards un equipo a seguir esta temporada, escribe Zach Braziller del Post. NBAE a través de Getty Images

22. Guerreros del Estado Dorado

Al igual que los Cavaliers, la temporada baja de los Warriors depende de LeBron James. Steph Curry y Draymond Green no se están volviendo más jóvenes, y Golden State no ha hecho nada hasta ahora para sumarse a un equipo con 37 victorias.

23. Mavericks de Dallas

Los grandes movimientos en Dallas no están relacionados con los jugadores. Incluyeron la contratación de Masai Ujiri como nuevo presidente del equipo y la incorporación de Dusty May de Michigan como nuevo entrenador en jefe.

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24. Pelícanos de Nueva Orleans

¿Cuánto tiempo permanecerán Trey Murphy III y Zion Williamson en Nueva Orleans? Los Pelicans tienen dos fichas comerciales que podrían conseguirles un montón de selecciones de draft.

El futuro a largo plazo de Zion Williamson con los Pelicans sigue en el aire. Imágenes falsas

25. Toros de Chicago

La primera selección del draft, Caleb Wilson, ha sido una de las estrellas de la Liga de Verano de la NBA, un joven y emocionante delantero alrededor del cual los Bulls y el nuevo entrenador Tiago Splitter esperan construir.

26. Redes de Brooklyn

Un quinteto inicial formado por Michael Porter Jr., Julius Randle, Day’Ron Sharpe, Egor Dëmin y Mikel Brown Jr. es intrigante y seguro supera las listas de tanques que el gerente general Sean Marks les ha dado a los fanáticos de los Nets en las últimas dos temporadas.

27. Reyes de Sacramento

Los Kings han llegado a los playoffs sólo una vez en los últimos 20 años y han perdido al menos 50 juegos 10 veces en ese lapso. Espere que las pérdidas continúen el próximo año.

28. Grizzlies de Memphis

Este es ahora el equipo de Cameron Boozer. La tercera selección general del draft es la cara de la franquicia después de que envió a Ja Morant a Portland. Se requerirá paciencia.

29. Clippers de Los Ángeles

Después de una década y media de contención, los Clippers se están reconstruyendo. Oye, al menos el Intuit Dome es genial.

30. Bucks de Milwaukee

Los Bucks se están reconstruyendo después de enviar a Antetokounmpo a Miami, poniendo fin a lo que parecía una eternidad de rumores sobre el futuro del dos veces Jugador Más Valioso. Acostúmbrate a la lotería, Milwaukee.