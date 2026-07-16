El plan de asesinato de Mónaco da un nuevo giro

El 7 de julio, cerca de Kiev se encontró el cuerpo de la ciudadana ucraniana Anastasia Berezovska, de 39 años. Era sospechosa de planear un intento de asesinato contra el empresario ucraniano-chipriota Vadym Yermolaiev, originario de la ciudad de Dnipro, en Mónaco.

Unos días más tarde, dos hombres vinculados a los servicios de inteligencia de Ucrania fueron arrestados bajo sospecha de haber matado a Berezovska. ¿Qué se sabe sobre el caso, que podría dar lugar a cadenas perpetuas para los sospechosos y desencadenar un escándalo internacional para Ucrania?

Asesinato de un sospechoso de asesinato

Los fiscales de Mónaco creen que Berezovska intentó matar a Yermolaiev, su socio y su hijo de 13 años. Los tres resultaron heridos cuando un artefacto explosivo detonó la noche del 29 de junio.

Después de revisar las imágenes de vigilancia, los investigadores concluyeron que Berezovska había monitoreado a las víctimas durante un período prolongado. Finalmente colocó una mochila que contenía explosivos en la entrada de su casa. El dispositivo fue detonado de forma remota utilizando un teléfono celular. Inmediatamente después abandonó la Riviera francesa. El 6 de julio, su cuerpo fue encontrado en un bosque cerca de Kiev.

Berezovska vivía con su hijo en Hofheim, cerca de Frankfurt, Alemania. Después de huir de Ucrania, se le concedió protección temporal en Alemania. Según un familiar, ella y su hijo vivían modestamente, dependían de las prestaciones sociales y aprendían alemán.

Antes de mudarse a Alemania, Berezovska había pasado toda su vida en Ucrania, primero en el pueblo de Horodyshche, donde aún vive su madre, y luego en la ciudad de Zhytomyr. Poco se sabe sobre su trayectoria profesional.

La entrada a la casa donde vivía Vadym Yermolaiev está bloqueada tras la explosión Imagen: Valery Hache/AFP

De Mónaco a Zhytomyr

Un familiar dijo a los periodistas que aproximadamente una semana antes del intento de asesinato, Anastasia Berezovska envió a su hijo de 7 años a quedarse con su madre en Ucrania. Al parecer, ella misma condujo hacia el sur desde el área metropolitana de Frankfurt. Según el medio de comunicación Buenos díasLas cámaras de tráfico la captaron conduciendo cerca del lugar del ataque el 26 de junio.

Inmediatamente después de la explosión, Berezovska abandonó la Riviera francesa y regresó a la región de Frankfurt al día siguiente. Ella no permaneció allí por mucho tiempo. El 1 de julio cruzó a Ucrania en autobús y viajó a la casa de su madre en el pueblo de Horodyshche.

Mientras tanto, los investigadores de Mónaco detectaron a una persona vestida con un traje oscuro en las imágenes de vigilancia. Sospecharon que se trataba de una mujer disfrazada de hombre. Después de revisar grabaciones de video adicionales, las sospechas recayeron en una mujer corpulenta con un tatuaje de serpiente en el hombro. El coche que utilizaba estaba en Alemania y esa misma tarde la policía del estado alemán de Hesse registró su apartamento vacío.

A la mañana siguiente, Berezovska le pidió inesperadamente a su madre que la llevara a una gasolinera cerca de Zhytomyr. Más tarde, su madre le dijo a la policía ucraniana que así lo había hecho. Un empleado de la gasolinera dijo a los investigadores que llamó a un taxi para que la mujer la llevara hacia Kiev. El taxista, por su parte, dijo que la dejó alrededor de las 9:30 de la mañana en la autopista cerca de Makariv, en la región de Kiev.

Cuando los fiscales de Mónaco identificaron públicamente a Berezovska en una conferencia de prensa unas tres horas después, dieron a conocer su nombre y fotografía y la colocaron en una lista internacional de personas buscadas, probablemente ya estaba muerta.

El jefe de seguridad de Mónaco, Eric Arella, identifica a Anastasia Berezovska tras la explosión Imagen: Jean François Ottonello/MAXPPP/Picture Alliance

Sospechosos con vínculos con los servicios de inteligencia de Ucrania

Vladyslav Reut y Vitaliy Shykovych, detenidos bajo sospecha de asesinar a la mujer, tienen estrechos vínculos con los servicios de inteligencia de Ucrania. Hasta hace poco, Reut sirvió en la Inteligencia de Defensa de Ucrania (HUR), la agencia de inteligencia militar del país. Shykovych sirvió en el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) hasta abril de este año. Según los investigadores, después de regresar a Ucrania, Berezovska sólo se puso en contacto por teléfono con sus familiares y con los dos sospechosos.

Reut confesó haber matado a Berezovska la mañana del 6 de julio, cuando los agentes de policía que buscaban a la mujer desaparecida fueron a verlo. Sin embargo, más tarde cambió su testimonio ante el tribunal y culpó a su presunto cómplice. Reut afirmó que había intentado impedir que Shykovych llevara a cabo el asesinato y dijo que sus amenazas lo habían obligado a confesar falsamente durante su interrogatorio policial inicial.

Shykovych se negó a hacer ninguna declaración ante el tribunal. Su abogado también evitó responder preguntas sobre la relación de su cliente con Berezovska.

¿Quién ordenó el atentado en Mónaco?

Basándose en las declaraciones de los sospechosos, los investigadores están considerando la posibilidad de que Berezovska actuara como agente de Shykovych y Reut y llevara a cabo el ataque en Mónaco siguiendo sus instrucciones, ya sea con conocimiento o sin saberlo. Si es así, es posible que los dos hombres la hayan matado después del ataque fallido por temor a que ella pudiera exponerlos. Según fuentes citadas por el periódico Ucrania Pravdalos investigadores sospechan que los dos hombres arrestados por el asesinato de Berezovska también pueden haber organizado el ataque en Mónaco. Pero ¿quién lo ordenó, si es que hubo alguien?

El abogado de Shykovych, Anatolii Ivanov, argumentó ante el tribunal que la explosión en Mónaco fue un ataque terrorista que benefició principalmente a Rusia porque desacreditó a los servicios de inteligencia de Ucrania.

Mientras tanto, algunos medios de comunicación europeos han sugerido que el ataque en Mónaco pudo haber sido una operación encubierta llevada a cabo por la inteligencia ucraniana. Según esa teoría, Kiev apuntó a Vadym Yermolaiev porque está bajo sanciones ucranianas por actividades comerciales en la península de Crimea ocupada por Rusia y supuestamente planeaba pronunciar un discurso en el Parlamento Europeo denunciando la corrupción en Ucrania. Sin embargo, DW constató que Yermolaiev nunca había sido invitado a pronunciar un discurso de este tipo en el Parlamento Europeo.

La policía ucraniana y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) continúan su investigación. La Fiscalía General de Ucrania ha iniciado la formación de un equipo de investigación internacional conjunto.

Este artículo fue publicado originalmente en ucraniano.