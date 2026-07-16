Rumores de transferencia, noticias: Estrella del Bayern Olise quiere Real Madrid

Liverpool está listo para moverse por el extremo del AFC Bournemouth, Rayan, mientras que el extremo del Bayern Munich, Michael Olise, quiere hacer una transferencia al Real Madrid este verano. Acompáñanos para conocer las últimas noticias de transferencias y rumores de todo el mundo.

– Liverpool está listo para moverse por el extremo del AFC Bournemouth, Rayan, según TEAMtalk. Rayan, de 19 años, solo ha estado en la Premier League desde enero, cuando firmó por alrededor de £25 millones desde Vasco da Gama, pero el extremo brasileño impresionó rápidamente y su club podría aprovechar su destacada participación en la Copa del Mundo para obtener una ganancia. El nuevo entrenador jefe del Liverpool, Andoni Iraola, se reporta interesado en Rayan, aunque no pagaría su cláusula de liberación de £130 millones, a pesar de la competencia de Barcelona, Bayern Munich y Paris Saint-Germain.

– El extremo del Bayern Munich, Michael Olise, quiere hacer una transferencia al Real Madrid este verano, según Footmercato. El delantero francés estuvo fuertemente vinculado con una transferencia al Bernabéu después de que el presidente de Los Blancos, Florentino Pérez, afirmara que presentaría una oferta de €150 millones por un jugador este verano. Aunque eso resultó ser para Julián Álvarez del Atlético de Madrid, también hubo muchos rumores sobre un acuerdo con Olise. Y el Madrid está a punto de acelerar las conversaciones sobre una transferencia récord del club, con el jugador aparentemente abierto a un cambio.

(Nota de contexto: El artículo habla sobre varios rumores de transferencias de jugadores de fútbol entre distintos clubes europeos para la próxima temporada)