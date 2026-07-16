Copa del Mundo 2026: Una audiencia de 24 millones sintoniza para ver la derrota de Inglaterra contra Argentina.

Copa del Mundo 2026: Una audiencia de 24 millones sintoniza para ver...

Una audiencia máxima de 24 millones de personas sintonizó para ver la derrota de Inglaterra ante Argentina en la semifinal de la Copa del Mundo, convirtiéndola en el evento de televisión en vivo más visto en los últimos cinco años.

La audiencia de BBC One e iPlayer fue la más grande para un radiodifusor desde la final de la Eurocopa 2020 entre Inglaterra e Italia, que se celebró en 2021.

La derrota de Inglaterra 2-1 en Atlanta promedió 22,1 millones de espectadores en BBC One e iPlayer.

Hubo 12,6 millones de transmisiones adicionales en BBC iPlayer y el sitio web y la aplicación de BBC Sport.

Anthony Gordon abrió el marcador para Inglaterra temprano en la segunda mitad antes de que Enzo Fernández igualara a los cinco minutos restantes.

El cabezazo en tiempo de descuento de Lautaro Martínez le valió a los campeones defensores Argentina un lugar en una segunda final consecutiva de la Copa del Mundo.

La página de cobertura en vivo de BBC Sport en el sitio web y la aplicación fue vista más de 24,6 millones de veces en todo el mundo, incluidas 18,8 millones en el Reino Unido.

Inglaterra se enfrentará a Francia en el partido por el tercer lugar en Miami el sábado a las 22:00 BST.

Argentina jugará contra España en la final en Nueva Jersey el domingo a las 20:00.

Ambos partidos se transmitirán en vivo en BBC One, iPlayer, radio y el sitio web y la aplicación de BBC Sport.

“Anoche puede que no haya traído el resultado que los fanáticos de Inglaterra esperaban, pero fue otra ocasión que unió a millones en el Reino Unido en apoyo al equipo”, dijo el Director de Deportes de la BBC, Alex Kay-Jelski.

“El alcance extraordinario de nuestra cobertura en TV, iPlayer, BBC Sounds, el sitio web de BBC Sport, la aplicación y redes sociales refleja el poder duradero de los eventos deportivos importantes para crear experiencias compartidas a una escala notable.

“Estamos increíblemente orgullosos de haber estado al lado de la audiencia durante el recorrido de Inglaterra en la Copa del Mundo, llevando cada momento a los fanáticos en todo el Reino Unido.

“Aunque la campaña de Inglaterra ha llegado a su fin, la historia de esta Copa del Mundo no ha terminado.”