Aubameyang se une al recién ascendido Deportivo La Coruña

El delantero Pierre-Emerick Aubameyang ha regresado a LaLiga para unirse al recién ascendido Deportivo La Coruña en un contrato de dos años.

Se dice que Aubameyang ha sido apartado de los planes de Marsella para el futuro y, como tal, se ha unido al RC Deportivo por una cifra reportada de €1,5 millones.

RC Deportivo terminó en segundo lugar en LaLiga 2 en la temporada 2025-26 y está listo para competir en LaLiga por primera vez desde 2017-18, habiendo descendido hasta la tercera división en su ausencia.

Aubameyang, quien pasó solo cuatro meses en el Barcelona en 2022, ganando el título de LaLiga, está jugando para su quinto club en seis años, habiendo dejado Marsella por segunda vez.

Aubameyang se había reintegrado a Marsella antes de la temporada 2025-26, luego de haber pasado la campaña 2023-24 en el Stade Velodrome.

En su segundo periodo con el equipo de la Ligue 1, el delantero disputó 41 partidos en todas las competiciones, anotando 14 goles, 10 de los cuales fueron en la primera división francesa.

Solo Mason Greenwood (16) anotó más goles que Aubameyang para Marsella en la competencia, mientras que el inglés (siete) fue el único jugador en dar más asistencias que el internacional gabonés (cinco).

RC Deportivo comenzará su campaña en LaLiga en casa contra Elche el 17 de agosto.