Predicción: Fluminense vs Bragantino

Dos equipos que marcarán su regreso tras el receso de verano en Brasil este fin de semana, Fluminense dará la bienvenida a Bragantino en Río de Janeiro en las primeras horas del sábado.

Con todo el mundo fijándose en América del Norte para la final de la Copa del Mundo de 2026, hay muchas promociones de apuestas atractivas disponibles este verano.

Veredicto: Más de 1.5 goles

Mejores probabilidades: 2/5

Casa de apuestas: BetUS

Fluminense

Comenzando con los anfitriones, mientras que Fluminense podría haberse encontrado en el centro de una racha negativa a principios de mayo, parece que fue solo un impulso menor para el equipo de Luis Zubeldia. Marcando su regreso del receso de verano en la tercera posición entre la élite de Brasil, el Tricolor una vez más ha recibido numerosos elogios de toda América del Sur. Concluyendo su fase de grupos de la Copa Libertadores con una victoria rutinaria por 3-1 contra el equipo venezolano La Guaira, el equipo de Zubeldia avanzó sin problemas a la fase eliminatoria. Aunque todavía esperan registrar victorias consecutivas en la Serie A desde principios de abril, Fluminense ha ganado fama por su dominio en casa. Incluyendo una victoria por 2-1 contra sus eternos rivales Sao Paulo el 17 de mayo, los anfitriones del sábado han ganado sus últimos cuatro enfrentamientos consecutivos en casa por un marcador agregado de 9-4.

Noticias del equipo Fluminense

Mientras que el ex estrella del Sao Paulo Alisson pudo haber estado lidiando con una lesión muscular antes del receso de verano, se espera que el jugador de 33 años regrese por completo en las primeras horas del sábado.

Del mismo modo, tras perderse el partido contra Cruzeiro el 1 de junio después de cumplir una suspensión de un partido en la Serie A, el defensor argentino Juan Freytes regresará al equipo de Fluminense este fin de semana.

Bragantino

En cuanto a los visitantes, vistos por última vez dirigiéndose al receso de verano de Brasil con una victoria estelar por 3-1 en casa contra Internacional, Bragantino simplemente estará buscando continuar desde donde lo dejaron antes del descanso de seis semanas. Embarcándose en su propia campaña de la Copa Sudamericana este año y finalizando su propia fase eliminatoria respectiva, el ambiente en el equipo de Vagner Mancini debería estar muy elevado. Sabiendo que podrían ascender hasta la tercera posición este fin de semana, los Toros Rojos han recibido merecidamente una serie de elogios de toda la élite de Brasil. Haciendo una verdadera declaración el 25 de mayo mientras se dirigían a una contundente victoria por 3-0 como visitantes ante Vasco, Bragantino estará soñando con una actuación repetida aquí. De hecho, los visitantes del sábado están invictos en sus últimas cinco apariciones en todas las competiciones (cuatro victorias, un empate).

Noticias del equipo Bragantino

Aún lidiando con problemas de lesiones respectivas antes del receso de verano, Bragantino una vez más estará sin jugadores como Davi Gomes, Eduardo Santos y el ex joven de Palmeiras Fabinho este fin de semana.

Participando con Paraguay en la Copa del Mundo de 2026 este verano y haciendo historia en América del Norte, el goleador líder Isidro Pitta buscará sumar a sus cinco goles en la Serie A en las primeras horas del sábado.

Factores clave a considerar en Fluminense vs Bragantino

Cuando Fluminense y Bragantino se enfrentaron por última vez en un enfrentamiento de la Serie A en agosto de 2025, los visitantes del sábado aseguraron una emocionante victoria por 4-2 en Sao Paulo.

Fluminense ha ganado sus últimos cuatro enfrentamientos consecutivos en casa por un marcador agregado de 9-4.

Sin embargo, el Tricolor no ha logrado registrar victorias consecutivas en la Serie A desde principios de abril.

Bragantino ganó cada uno de sus últimos tres partidos antes del receso de verano por un marcador agregado de 8-1.

Los Toros Rojos han sumado 13 puntos en sus cinco enfrentamientos anteriores en todas las competiciones.

Conclusión

Dos clubes que ingresaron en el receso de verano en Brasil en medio de una ráfaga extendida, los neutrales esperarán otra batalla divertida en la Serie A. Viendo a Bragantino imponerse en una emocionante victoria por 4-2 la última vez que se enfrentaron a los oponentes del sábado en agosto de 2025 para un enfrentamiento de la máxima categoría, tienen la costumbre de producir emociones cuando se encuentran. De hecho, los dos últimos enfrentamientos en la Serie A entre Fluminense y Bragantino han producido nueve goles en ambos extremos del campo.

Veredicto: Más de 1.5 goles

Mejores probabilidades: 2/5

Casa de apuestas: BetUS