Moralidad, Ganadores y Crímenes de Guerra: Robert McNamara sobre las guerras de América

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CONTENIDO:

De la moralidad, los ganadores y los crímenes de guerra: Robert McNamara sobre las guerras de América

Una lección primordial de la tenencia de McNamara es que las guerras escalan hacia catástrofes cuando los adversarios no comprenden la historia, los miedos y las motivaciones del otro

“Si hubiéramos perdido la guerra, todos habríamos sido procesados como criminales de guerra. ¿Pero qué hace inmoral perder y no inmoral ganar?”

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Ahmad Faruqui

“Si hubiéramos perdido la guerra, todos habríamos sido procesados como criminales de guerra.”

(General Curtis LeMay)

“¿Pero qué hace inmoral perder y no inmoral ganar?”

(Robert McNamara)

McNamara fue secretario de defensa de Estados Unidos durante los mandatos de los presidentes Kennedy y Johnson. Cobró notoriedad durante la Guerra de Vietnam. Había servido bajo LeMay en el Cuerpo Aéreo del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue por eso que Kennedy lo nombró como su secretario de defensa. Fue por el cambio que había liderado en Ford Motor Corporation, utilizando análisis de sistemas, una metodología basada en datos que había aprendido en la Escuela de Negocios de Harvard.

De 1961 a 1968, McNamara supervisó la participación militar durante la Crisis de los Misiles Cubanos y la Guerra de Vietnam. Para cuando llegó 1968, McNamara había concluido que la Guerra de Vietnam era imposible de ganar y había comenzado a discrepar abiertamente con Johnson.

Johnson lo apartó cortésmente y lo nominó para servir como presidente del Banco Mundial, cargo que ocupó durante 11 años. Un hombre que había ordenado la muerte de millones de vietnamitas ahora tenía la tarea de salvar vidas de miles de millones en todo el mundo. Hubo más que un poco de ironía en nombrar al arquitecto de la Guerra de Vietnam como jefe del Banco Mundial. La historia se repitió en 2005 cuando el presidente George W Bush designó a Paul Wolfowitz, el principal arquitecto de la Guerra de Irak, como jefe del Banco Mundial.

Pero su papel en esa guerra continuó persiguiéndolo. Dos décadas después de que la Guerra de Vietnam terminara, escribió En retrospectiva: La tragedia y lecciones de Vietnam.

En julio de 2001, justo dos meses antes del 11 de septiembre, vi a McNamara sentado en el podio junto a otros como el Secretario George Schultz en un evento de lanzamiento de libro que presentaba a Henry Kissinger. McNamara escuchó mientras Kissinger hablaba sobre el excepcionalismo estadounidense y negaba cualquier participación en el golpe que derrocó al gobierno de Chile. No dijo una palabra. También guardó silencio cuando Estados Unidos lanzó su primera guerra contra el terror en octubre de 2001 en Afganistán.

En 2003, Estados Unidos lanzó su segunda guerra contra el terror en Irak. Casualmente, fue entonces cuando se estrenó el documental de McNamara, The Fog of War. Lo vi en un teatro en Berkeley poco después de su estreno.

Señaló que cualquier comandante militar que sea honesto consigo mismo admitirá que ha cometido errores en la aplicación del poder militar. “Ha matado a personas innecesariamente – sus propias tropas u otras tropas – a través de errores, juicios erróneos. Cien, o miles, o decenas de miles, tal vez incluso cien mil.”

Dijo que las guerras a menudo estallan porque los enemigos no empatizan entre sí. Y fracasan porque ambos lados creen que prevalecerá la racionalidad. Refiriéndose a la crisis de los misiles cubanos a principios de los años sesenta entre EE. UU. y la URSS, dice que “Kennedy era racional; Khrushchev era racional; Castro era racional.” Sin embargo, estos individuos racionales estuvieron muy cerca de destruir sus naciones.

Para él, la principal lección de la crisis de los misiles cubanos fue que “La combinación indefinida de la fallibilidad humana y las armas nucleares destruirá naciones.” Preguntó si era “correcto y apropiado que hoy haya 7,500 cabezas nucleares ofensivas estratégicas, de las cuales 2,500 están en alerta de 15 minutos, para ser lanzadas por decisión de un ser humano?”.

Refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, McNamara estaba en la isla de Guam en marzo de 1945. “En esa sola noche, quemamos hasta la muerte a 100,000 civiles japoneses en Tokio: hombres, mujeres y niños. 50 millas cuadradas de Tokio, del tamaño de la ciudad de Nueva York, se quemaron”. Luego agregó que no solo Tokio fue bombardeada con fuego. También lo fueron el 58% de Yokohama, aproximadamente del tamaño de Cleveland, el 99% de Toyama, del tamaño de Chattanooga, y el 40% de Nagoya, del tamaño de Los Ángeles. Todo esto se hizo antes del lanzamiento de las bombas nucleares en agosto de 1945.

Dice que la proporcionalidad debería ser una guía en la guerra. Matar al 50% al 90% de la población de 67 ciudades japonesas y luego bombardearlas con dos bombas nucleares no fue proporcional a los objetivos que EE. UU. estaba tratando de lograr. Incluso LeMay admitió más tarde, “Si hubiéramos perdido la guerra, todos habríamos sido procesados como criminales de guerra.” LeMay reconoció que lo que estaba haciendo se consideraría inmoral si su bando hubiera perdido. McNamara reflexiona: “¿Pero qué hace inmoral si pierdes y no inmoral si ganas?” Esa es una acusación ardiente de su papel en la guerra de América, pero la admisión se realiza sin un ápice de remordimiento.

Girando hacia los inicios de la Guerra de Vietnam, dice que cuando el presidente Johnson escuchó que los barcos y destructores estadounidenses estaban siendo atacados, ordenó el bombardeo de objetivos en Vietnam del Norte. Johnson dijo que no lo haría sin autorización del Congreso. Presentó una resolución, cuyo lenguaje otorgaba plena autoridad al presidente para llevar a la nación a la guerra. La Resolución del Golfo de Tonkín fue aprobada y comenzó la guerra.

McNamara dice que la decisión de bombardear Vietnam del Norte fue acertada y equivocada a la vez. Una vez más, sin remordimiento ni arrepentimiento. Este es otro caso de ver solo lo que queremos creer.

Al comenzar el bombardeo, Johnson, con todo el entusiasmo de un vaquero tejano, estaba eufórico, diciendo que América siempre gana las guerras que emprende. Y, por supuesto, se dio algo de cobertura moral al decir que EE. UU. había declarado la guerra a “la tiranía y la agresión. Si esta pequeña nación se va por el desagüe y no puede mantener su independencia, pregúntense qué sucederá con todas estas otras naciones pequeñas.”

McNamara dice que se pudo evitar la guerra en la Crisis de los Misiles Cubanos porque Estados Unidos pudo ver el conflicto desde el punto de vista soviético. Por supuesto, el temor a desencadenar una guerra nuclear puede haber sido la razón principal para evitar la guerra.

Confiesa que Estados Unidos no logró ver el conflicto desde el punto de vista de los vietnamitas del norte y lo justifica diciendo que no los conocíamos lo suficiente como para empatizar. En algún momento durante la guerra, tuvo una epifanía. Dijo que veían a Estados Unidos como otra potencia colonial como Francia y pensaban que estábamos buscando someter Norte y Sur de Vietnam a nuestros intereses coloniales. En cuanto a Estados Unidos, “Veíamos a Vietnam como un elemento de la Guerra Fría”.

En 1995, se reunió con un ex Ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam. La conversación fue brutal y McNamara dice: “casi llegamos a los golpes”. Los vietnamitas dijeron: “Estás totalmente equivocado. Estábamos luchando por nuestra independencia. Ustedes estaban luchando por esclavizarnos.” Se lanzaron contra McNamara por no considerar la muerte de 3,400,000 vietnamitas como una tragedia. Sería equivalente a 27 millones de estadounidenses en base proporcional. En realidad, solo murieron 58,000 estadounidenses. Dijeron que Estados Unidos no logró obtener nada más de lo que los vietnamitas estaban dispuestos a darles al comienzo de la guerra: “Pudieron haber tenido todo, independencia, unificación”.

Luego perdió la paciencia: “Sr. McNamara, quizás nunca haya leído un libro de historia. Si lo hubiera hecho, sabría que no éramos títeres de los chinos o los rusos. ¡McNamara, no entendías eso? ¿No entiendes que llevamos mil años luchando contra los chinos? Luchábamos por nuestra independencia. Y lucharíamos hasta el último hombre. Y estábamos decididos a hacerlo. Y ninguna cantidad de bombardeos, ninguna cantidad de presión estadounidense podría habernos detenido”.

McNamara dijo que sigue creyendo que a veces una nación debe involucrarse en actos malvados para preservar sus ideales. Pero debería hacer todo lo posible para minimizar el mal. McNamara intentó defender al General LeMay, quien era jefe de la Fuerza Aérea de EE. UU. durante el mandato de McNamara como Secretario de Defensa: “Estaba tratando de salvar al país. Y en el proceso, estaba dispuesto a hacer cualquier muerte que fuera necesaria”.

Luego vino la confesión de McNamara: “Todos cometemos errores. No conozco a ningún comandante militar, que sea honesto, que diga que no ha cometido un error… Nuestro juicio, nuestra comprensión, no son adecuados. Y matamos a personas innecesariamente”. Pero no dijo que los comandantes que cometen el error deberían sufrir las consecuencias.

Más tarde, dijo que Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo. “Si no podemos persuadir a otras naciones con intereses y valores similares de los méritos del uso propuesto de ese poder, no deberíamos proceder unilateralmente excepto en el improbable caso de tener que defender directamente los Estados Unidos continentales, Alaska y Hawái.” No creía que Estados Unidos debería aplicar su poder económico, político y militar de forma unilateral. “Si hubiéramos seguido esa regla en Vietnam, no habríamos estado allí. Ninguno de nuestros aliados nos apoyó. Ni Japón, ni Alemania, ni Gran Bretaña ni Francia. Si no podemos persuadir a naciones con valores comparables de los méritos de nuestra causa, mejor es que revisemos nuestra razón.” Por supuesto, Estados Unidos continúa cometiendo ese error repetidamente.

McNamara admitió que Estados Unidos había fallado en su responsabilidad hacia sus propios pobres y hacia los miles de millones de pobres en todo el mundo al no avanzar en su nutrición, alfabetización, salud y empleo.

Y luego llegó su declaración final: “La guerra es un instrumento contundente para resolver disputas entre o dentro de naciones y las sanciones económicas rara vez son efectivas.” Hizo un llamado a Estados Unidos para “construir un sistema de jurisprudencia basado en la Corte Internacional -que Estados Unidos se ha negado a apoyar- que responsabilice a individuos por crímenes contra la humanidad.”

En el epílogo del documental, tiene lugar un intercambio áspero entre Errol Morris (ER), quien lo entrevista, y McNamara:

EM:Después de dejar la administración de Johnson, ¿por qué no te pronunciaste en contra de la Guerra de Vietnam?

McNamara:No voy a decir más de lo que he dicho. Este tipo de preguntas me meten en problemas. No sabes lo inflamatorias que pueden parecer mis palabras. Muchas personas malinterpretan la guerra, me malinterpretan a mí. Muchas personas piensan que soy un hijo de perra.

EM:¿Te sientes de alguna manera responsable de la Guerra? ¿Te sientes culpable?

McNamara:No quiero seguir con esta discusión. Solo abre más controversias. No quiero agregar nada a Vietnam. Es tan complejo que cualquier cosa que diga requerirá adiciones y aclaraciones.

EM:¿Es la sensación de que estás condenado si lo haces, y si no lo haces, no importa lo que hagas?

McNamara:Sí, eso es correcto. Y preferiría ser condenado si no lo hago.

McNamara murió en 2009, a los 93 años. La historia no ha sido amable con él. El corresponsal de guerra y periodista David Halberstam, escribió un libro sobre la Guerra de Vietnam, Los mejores y los más brillantes, en el que describe a McNamara como un “niño prodigio” en la administración de Kennedy. Al revisar su papel en la Guerra de Vietnam, emitió un duro juicio: “Era, no hay palabras más amables o suaves para decirlo, un tonto.”

Halberstam argumentó que la lealtad principal de McNamara era hacia los presidentes Kennedy y Johnson en lugar de hacia la verdad. Acusó a McNamara de permitir que sus subordinados engañaran al público y no enfrentarse a sus superiores con realidades desagradables. Eso sugeriría que no tenía conciencia moral.

Creía que la dependencia de McNamara de datos cuantificables y modelos estadísticos lo llevó a juzgar de manera peligrosa las realidades políticas e históricas de la guerra. Uno podría decir que sufrió de miopía estratégica al enfocarse solo en lo que podía ser cuantificado.

Halberstam no quedó impresionado cuando McNamara admitió más tarde sus errores en sus memorias de 1995 En retrospectiva. En una carta de 1979 al New York Times, Halberstam criticó el tiempo de McNamara en el Banco Mundial como una forma de “penitencia”, argumentando que McNamara había perjudicado a la nación al no detener la guerra incluso después de haber concluido que estaba fracasando.