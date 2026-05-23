Tommy Lee debuta Tommyland Rides Again con la nueva canción Stupid World

Tommy Lee ha lanzado “Tommyland Rides Again” a través de BMG, una versión reimaginada de su álbum en solitario de 2005 “Tommyland: The Ride”, marcando la primera vez que el disco está disponible en plataformas de streaming digital.

La edición renovada fue remezclada por Lee y el colaborador Smiley Sean en el propio estudio certificado Dolby Atmos de Lee en Los Ángeles, con el proyecto también disponible en una mezcla envolvente de Dolby Atmos.

“Hace unos años, mis hijos estaban emocionados y me dijeron: ‘¡Papá, tienes que volver a lanzar esto!’, porque ya habían pasado 20 años desde que salió”, explicó recientemente Lee a Billboard sobre el nuevo proyecto. “No le di mucha importancia, pero luego el estudio se terminó de construir y pensé: ‘Quiero remezclar algunas de mis cosas’, una de ellas siendo ‘Tommyland: The Ride’, por su aniversario”.

“Cuando aprendes sobre Dolby Atmos, es increíble. Nunca volveré a escuchar en estéreo regular. Y ahora estamos yendo por el agujero del conejo y estoy remezclando todo”, agregó. El lanzamiento incluye una nueva pista adicional, “Stupid World”, con el artista de rock alternativo y ex-skateboarder profesional Chad Tepper, junto con un video musical.

Los formatos físicos, incluidos CD y, por primera vez, vinilo, saldrán el 18 de septiembre.

“Cuando hago algo en solitario, sin Motley Crue, soy como un niño en un arenero”, dijo Lee. “Eres solo tú, y tienes la libertad de hacer lo que te emociona”.

“La portada lo dice todo; es básicamente una montaña rusa (pista) que entra en mi oído, en mi mente de estilos musicales locos y eclécticos, y eso es lo que siempre ha sido”, afirmó.

El álbum original “Tommyland: The Ride”, lanzado de forma independiente en agosto de 2005, alcanzó el puesto número 62 en el Billboard 200 y produjo el sencillo principal “Good Times” con Butch Walker, que llegó al número 95 en el Billboard Hot 100 y sirvió como tema musical para la serie de realidad de NBC de Lee “Tommy Lee Goes to College”.

A pesar de su modesto rendimiento en las listas, el álbum contó con un elenco de colaboradores de peso que abarcaba rock, pop y punk, entre ellos Chad Kroeger de Nickelback, Joel Madden de Good Charlotte, Nick Carter de Backstreet Boys, Deryck Whibley de Sum 41, Dave Navarro de Jane’s Addiction, Andrew McMahon y Butch Walker.

Dos décadas después, Lee dice que la tecnología Dolby Atmos disponible en su estudio hizo irresistible revisitar el álbum. “La portada te invita a dar un paseo por mi mundo musical retorcido y experimentar su nueva vida después de 20 años”, dijo. “Y en Dolby Atmos”.

El lanzamiento llega mientras Lee vuelve a la carretera con Mötley Crüe para la gira The Return of the Carnival of Sins este verano, celebrando tanto el 20 aniversario de esa carrera original de conciertos de 2005 como el 45 aniversario de la banda. Mötley Crüe ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.