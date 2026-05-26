Corea del Norte lanza misiles balísticos sobre el mar en la última demostración de fuerza

SEÚL, Corea del Sur — Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos de corto alcance hacia el mar el martes, informó el ejército de Corea del Sur, lo último en una serie de demostraciones de armas por parte de Corea del Norte este año.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que los misiles fueron disparados desde la ciudad de Jongju en la costa oeste del Norte.

Se dijo que el ejército de Corea del Sur ha fortalecido su postura de vigilancia y está intercambiando estrechamente información relacionada con Estados Unidos y Japón.

Fue el primer lanzamiento de armas de Corea del Norte desde el 19 de abril, cuando el país disparó múltiples misiles de corto alcance en lo que los medios estatales describieron como una demostración de cabezas de guerra de bombas de racimo.

El líder norcoreano Kim Jong Un se ha centrado en ampliar sus arsenales nucleares y de misiles desde que su diplomacia nuclear con el presidente de Estados Unidos Donald Trump colapsó en 2019. Trump ha expresado repetidamente su deseo de reanudar las conversaciones con Kim, pero Pyongyang ha ignorado hasta ahora los ofrecimientos y ha instado a Washington a renunciar a las demandas de desarme nuclear del Norte como condición previa para las conversaciones.

Kim ha adoptado una postura cada vez más dura hacia Corea del Sur, llamándola el enemigo permanente y más hostil de su país y tomando medidas para terminar con todos los lazos.

Más temprano el martes, el presidente surcoreano Lee Jae Myung durante una reunión de gabinete llamó a mayores esfuerzos para avanzar en el ejército del país. Hizo hincapié en la inteligencia artificial y las capacidades de drones y la posible adquisición de un submarino nuclear, un tema que ha sido parte de su diplomacia con Washington.

Lee, un liberal que aboga por mejorar los lazos con Corea del Norte, no comentó específicamente sobre las amenazas planteadas por el Norte. Pero hizo hincapié en la importancia de que Corea del Sur demuestre la “resolución de asumir la responsabilidad y proteger nuestra propia seguridad nosotros mismos”, diciendo que tal postura también fortalecería la alianza del país con Estados Unidos.