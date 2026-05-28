DOJ lanza investigación criminal sobre E. Jean Carroll: Fuentes

El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación penal contra E. Jean Carroll, la ex columnista de la revista Elle que acusó al presidente Donald Trump de agresión sexual, según varias fuentes familiarizadas con el asunto.

La investigación supuestamente se centra en si Carroll cometió perjurio durante sus demandas civiles contra el presidente Trump, tras las cuales se le otorgó un fallo de $5 millones, dijeron las fuentes.

El Fiscal General Interino Todd Blanche se apartó de la investigación, dado su previo representación de Trump en el asunto, según las fuentes.

CNN fue el primero en informar sobre la investigación, que según las fuentes está siendo liderada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, Andrew Boutros.

La sonda es la última de una serie de investigaciones iniciadas por el DOJ contra los adversarios percibidos de Trump, varios de los cuales han enfrentado obstáculos significativos en los tribunales y ante los grandes jurados.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios sobre la investigación a ABC News. Los abogados de Carroll también se negaron a hacer comentarios.

Trump fue encontrado responsable en dos demandas civiles que resultaron en fallos por un total de casi $90 millones por abusar sexualmente de Carroll en un probador de una tienda en la década de 1990 y difamarla al negar sus afirmaciones.

Fue encontrado responsable en 2023 por abusar sexualmente de Carroll y también fue hallado responsable en 2024 en un caso de difamación separado pero relacionado con Carroll.

El 2do Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, en una decisión de 2024, rechazó el intento de Trump de revertir el fallo de 2023, diciendo que no había demostrado que el tribunal de distrito hubiera errado en ninguna de las decisiones impugnadas, incluida su rechazo de evidencia que Trump dijo era “prueba de que un crítico multimillonario del presidente Trump había pagado los honorarios legales de [la Sra. Carroll], y que [la Sra. Carroll] mintió sobre la financiación durante su deposición.”

Trump a principios de este mes pidió a un tribunal federal de apelaciones en Nueva York que pausara su fallo rechazando su impugnación a la demanda por difamación para que pudiera apelar a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

La solicitud se produjo después de que el 2do Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos rechazara volver a escuchar la afirmación de inmunidad de Trump y su intento de sustituir a los Estados Unidos como acusado en el caso.