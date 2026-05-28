Lukas Haas se esfuerza por Nicolas Cages Spider

Todo buen villano de film noir necesita un fiel secuaz con una evidente falta de fortaleza moral para llevar a cabo su trabajo sucio. Kasper Gutman de The Maltese Falcon tiene a Wilmer Cook, Noah Cross de Chinatown tiene al tipo que le corta la nariz a Jake Gittes como un jamón de Navidad, y Silvermane de Spider-Noir tiene a Winston.

La nueva serie de Marvel del trío Phil Lord, Chris Miller y Amy Pascal en Spider-Verse ciertamente cumple con su nombre, desarrollándose en una versión alterna de Manhattan de los años 1930 rebosante de femmes fatales, corrupción política, sombras marcadas y un detective privado que se columpia en telarañas llamado Ben Reilly (Nicolas Cage).

Desde que perdió al amor de su vida hace cinco años, Reilly ha renunciado al alter ego de The Spider, prefiriendo encontrar consuelo en el fondo de cada botella de whisky que puede encontrar, mientras su negocio de investigaciones se va a pique. Su oportunidad de redención llega cuando alguien intenta acabar con la figura del crimen más poderosa de la ciudad, Finbar “Finn” Byrne, alias Silvermane (Brendan Gleeson).

En el entorno criminal del capo está el endurecido ejecutor Winston, interpretado por Lukas Haas (Inception, Babylon). “Básicamente es el consejero de Silvermane,” Haas me dijo recientemente por Zoom, utilizando un término que debería ser reconocible para cualquier fan de El Padrino. “Es súper leal, tratando de proteger a su jefe y también tratando de tomar la iniciativa.”

Haas no es ajeno al cine negro, habiendo interpretado un personaje similar en el debut como director inspirado en el noir de Rian Johnson, Brick. Aunque trató de hacer que el papel de Winston fuera propio, simplemente no podía escapar de los referentes del género, especialmente de actores de la era dorada de Hollywood como James Cagney y Edward G. Robinson, que se hicieron famosos en los años 1930 y 40 interpretando a gánsteres.

Por lo tanto, Haas dotó a Winston de una cadencia “florida”. “Con ‘florida'”, explicó, “me refiero a que subes y bajas. Tienes el acento, una especie de melodía en la forma en que hablas. Simplemente vi las películas antiguas y esa forma cantarina y melódica en la que hablaban realmente se presta a este estilo.”

Toda la producción se inclinó hacia el icónico estilo del cine negro, cuya paleta visual se basa en “ángulos pronunciados, sombras largas, contraste severo entre lo oscuro y lo claro”, dijo el actor. “Estábamos jugando con todo eso, y es increíblemente preciso. Lograron un aspecto realmente cinematográfico con esas cámaras digitales. Hacías una escena, volvías al monitor para comprobarla, y parecía que estabas de vuelta en los años 30.”

Los trajes de la época tampoco perjudicaron: “Esos trajes zoot con las rayas y todo eso se prestaban para meterte en el personaje y contar esa historia.”

Winston y Ben Reilly se enfrentan cuando Silvermane contrata al detective borracho para averiguar quién intentó acabar con su vida. Esto no le sienta muy bien al subalterno del señor del crimen que espera probar su capacidad para resolver problemas sin necesidad de ayuda externa. Sin embargo, en la vida real, Haas no tuvo problemas para enfrentarse a su compañero de escena.

“Nic tiene un enfoque láser en lo que está haciendo,” reveló. “Hasta el punto de que si me equivocaba en alguna línea aquí o allá, él me corregiría, de una forma muy amigable. Normalmente, si simplemente te quedas en blanco, llamas al supervisor del guion para que te dé la línea, pero en este caso, él estaba muy atento. Eso demuestra lo bien preparado que está.”

Con el interminable debate girando en torno a la supuesta fatiga de los superhéroes (o “lag de superhéroes”, como lo llama Haas), Spider-Noir representa un desvío extraño, pero bienvenido, de la oferta habitual de cómics. “Se siente como algo totalmente nuevo [y] tan auténtico,” estuvo de acuerdo el actor. “Me cansé un poco de los cortes rápidos donde casi no puedes seguir lo que está pasando. Muchas de esas películas parecen ser simplemente un montón de efectos especiales, y la historia no es realmente sustancial. Pero en este caso, está realmente arraigado en la historia y los efectos especiales son increíbles.”

Amazon otorgó al público el poder de elegir al lanzar los ocho episodios el 27 de mayo en el tradicional blanco y negro, así como en color completo (llamado “True Hue” por la plataforma de streaming). Esto sorprendió gratamente a Haas en el estreno mundial, que proyectó los dos primeros episodios en los respectivos formatos.

“Quedé muy impresionado con el color,” concluyó el actor, que solo había visto imágenes en blanco y negro durante la grabación. “Pensé, ¡Vaya! Porque no es como tu color regular, es casi como Technicolor. Resalta de una manera realmente hermosa.”

Todos los ocho episodios de Spider-Noir están disponibles en streaming en Prime Video