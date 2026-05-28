Ohtani insatisfecho a pesar de la oferta de no golpes de L.A., HR

Ohtani insatisfecho a pesar de la oferta de no golpes de L.A.,...

LOS ÁNGELES — En aperturas consecutivas de pitcheo, Shohei Ohtani ha conectado un jonrón en el primer turno, limitado daños, reclamado una victoria y salido enojado.

Lo último, en el juego de desempate del miércoles contra los Colorado Rockies, vio a Ohtani conectar un jonrón de 424 pies al centro del campo en la parte inferior de la primera entrada, luego permitir solo una carrera en seis entradas sin hits para dejar su ERA en 0.82. Y sin embargo, tras ello, lamentó las cuatro bases por bolas, el golpe de pelota y la ineficiencia general que acortó una actuación dominante.

“Por supuesto que quieres evitar los hits, pero el resultado fue muchas bases por bolas hoy”, dijo Ohtani, hablando a través de un intérprete, después de la victoria 4-1 de los Dodgers, su quinta consecutiva. “Es algo que realmente no quiero hacer”.

Los Dodgers estaban a solo cuatro outs de un no-hitter combinado cuando el jardinero de los Rockies, Tyler Freeman, conectó un sencillo por línea al campo contrario contra Tanner Scott en la octava entrada. Fue el único hit de los Rockies en la noche. Su única carrera llegó después de una base por bolas y un golpe de pelota seguidos de dos outs en jugadas de selección en la cuarta entrada. Fue el único daño contra Ohtani, a pesar de que lanzó un mínimo de la temporada del 56.6% de sus lanzamientos para strikes.

Su segunda tasa más baja de strikes ocurrió siete días antes, cuando Ohtani lanzó cinco entradas en blanco contra los Padres de San Diego y luego lamentó su falta de sensación. Cuando se le preguntó si alguna vez había manejado a alguien con expectativas tan irracionales, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, dio una respuesta rápida.

“Un tipo que llevaba el número 22 que recordamos”, dijo Roberts, refiriéndose a Clayton Kershaw. “Muy similar”.

Sin embargo, Ohtani está haciendo cosas que ni siquiera Kershaw pudo.

En la ofensiva, Ohtani ha dejado atrás una prolongada racha de bateo, bateando .383/.508/.723 en sus últimos 13 juegos. Antes de Ohtani, ningún hombre había conectado un jonrón en el primer turno como lanzador. Ahora lo ha hecho tres veces: en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado y dos veces en la última semana.

En el montículo, es argumentablemente el favorito en una abarrotada carrera por el Premio Cy Young de la Liga Nacional. Nombres como Cristopher Sánchez, Jacob Misiorowski, Chase Burns y Chris Sale han sido dominantes, pero ninguno puede igualar la ERA de Ohtani.

La suya es la más baja jamás registrada para un abridor de los Dodgers en sus primeras nueve aperturas de una temporada, superando lo que Fernando Valenzuela había hecho en este punto en 1981. Ohtani también es apenas el tercer lanzador desde 1920 en permitir no más de cinco carreras limpias en no menos de 55 entradas en sus primeras nueve apariciones en el montículo, según la investigación de ESPN, uniéndose a Jacob deGrom en 2021 y Al Benton en 1945.

Pero Ohtani sigue creyendo que puede ser mejor.

“Sé que digo lo mismo mucho, pero es solo la sensación”, dijo Ohtani. “Cuando algo está mal ofensivamente, defensivamente, puedo notarlo, y realmente no pude encontrarlo”.