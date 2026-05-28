Guerra de Irán: Vance dice que el acuerdo está cerca pero “aún no ha llegado”

29 de mayo de 2026
El ejército estadounidense niega la afirmación de que un avión estadounidense fue derribado en Irán
El ejército estadounidense dijo que ningún avión estadounidense fue derribado cerca de la ciudad de Bushehr en Irán.
“Ningún avión estadounidense fue derribado. Todos los activos aéreos estadounidenses están contabilizados”, dijo el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X.
A primera hora del viernes, los medios estatales iraníes afirmaron haber derribado un “avión hostil” en la provincia sureña de Bushehr.
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29 de mayo de 2026
Vance dice que el acuerdo “aún no ha llegado”, pero está cerca
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo el jueves que Estados Unidos e Irán habían logrado buenos avances hacia un acuerdo de extensión del alto el fuego, pero el presidente Donald Trump aún no está listo para aprobarlo.
Horas después de que fuentes estadounidenses dijeran que Washington y Teherán habían llegado a un acuerdo, Vance dijo a los periodistas que Washington “aún no había llegado” al acuerdo con Irán. Vance, sin embargo, añadió que las partes eran cercanas y que Estados Unidos estaba en condiciones de hacer retroceder sustancialmente el programa nuclear de Teherán.
Según Vance, había un par de puntos conflictivos en el memorando de entendimiento (MOU) con Irán sobre sus reservas de uranio enriquecido y la cuestión de un mayor enriquecimiento.
“Es difícil decir exactamente cuándo o si el presidente firmará el memorando de entendimiento. Estamos yendo y viniendo sobre un par de puntos lingüísticos”, dijo Vance.
“No puedo garantizar que vayamos a llegar allí, pero ahora mismo me siento bastante bien al respecto. Hemos progresado mucho aquí”, dijo.
“Con suerte, seguiremos avanzando y el presidente estará en una posición en la que pueda respaldar el acuerdo, pero obviamente eso aún está por determinar (por determinar)”, añadió Vance.
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Bienvenido a nuestra cobertura
Bienvenidos a la cobertura actual de DW sobre el conflicto en Oriente Medio.
Según fuentes anónimas que hablaron con el medio estadounidense Axios, así como con agencias de noticias internacionales, los negociadores estadounidenses e iraníes acordaron extender el actual alto el fuego por otros 60 días.
Sin embargo, el acuerdo aún está esperando la aprobación del presidente estadounidense y del líder supremo iraní.
Según los informes, el acuerdo reiniciaría las conversaciones nucleares y permitiría el libre paso de los barcos a través del Estrecho de Ormuz.
Estén atentos para más noticias y análisis.
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