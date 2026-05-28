Guerra de Irán: Vance dice que el acuerdo está cerca pero “aún no ha llegado”

Saltar la siguiente sección Vance dice que el acuerdo “aún no ha llegado”, pero está cerca

29/05/2026 29 de mayo de 2026

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo que Estados Unidos e Irán han logrado buenos avances hacia un acuerdo de extensión del alto el fuego. Imagen: Matt Rourke/AP Photo/Picture Alliance

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo el jueves que Estados Unidos e Irán habían logrado buenos avances hacia un acuerdo de extensión del alto el fuego, pero el presidente Donald Trump aún no está listo para aprobarlo.

Horas después de que fuentes estadounidenses dijeran que Washington y Teherán habían llegado a un acuerdo, Vance dijo a los periodistas que Washington “aún no había llegado” al acuerdo con Irán. Vance, sin embargo, añadió que las partes eran cercanas y que Estados Unidos estaba en condiciones de hacer retroceder sustancialmente el programa nuclear de Teherán.

Según Vance, había un par de puntos conflictivos en el memorando de entendimiento (MOU) con Irán sobre sus reservas de uranio enriquecido y la cuestión de un mayor enriquecimiento.

“Es difícil decir exactamente cuándo o si el presidente firmará el memorando de entendimiento. Estamos yendo y viniendo sobre un par de puntos lingüísticos”, dijo Vance.

“No puedo garantizar que vayamos a llegar allí, pero ahora mismo me siento bastante bien al respecto. Hemos progresado mucho aquí”, dijo.

“Con suerte, seguiremos avanzando y el presidente estará en una posición en la que pueda respaldar el acuerdo, pero obviamente eso aún está por determinar (por determinar)”, añadió Vance.